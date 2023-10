Bulgaria-Lituania è un match della settima giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: pronostici.

Dopo cinque partite di qualificazioni la Bulgaria è a secco di vittorie e le sue speranze di raggiungere uno dei primi due posti sono ormai appese a un filo.

I due punti conquistati finora sono frutto dei due pareggi consecutivi con Lituania e Serbia: con entrambe la selezione guidata dal serbo Mladen Krstajic si è divisa la posta in palio (1-1). Un mese fa, nell’ultima uscita ufficiale, era quasi riuscita ad evitare la sconfitta con il Montenegro (2-1) ma un gol dell’ex Fiorentina e Inter Stevan Jovetic in pieno recupero le ha impedito di portare a casa il terzo risultato utile di fila (escludendo, ovviamente, la sconfitta patita in amichevole con l’Iran). Un’occasione gettata alle ortiche, visto che i montenegrini erano rimasti in inferiorità numerica già ad inizio secondo tempo a causa dell’espulsione di Vujacic e pochi secondi dopo Despodov aveva pure fallito un calcio di rigore. L’ultimo successo della Bulgaria risale dunque ad un anno fa, quando in Nations League i Luvovete si erano imposti di misura sulla Macedonia del Nord in Nations League. Il problema principale di questa rappresentativa – lontanissima dai fasti dello storico quarto posto al Mondiale ’94 – resta la scarsa capacità realizzativa. Non è un caso che all’interno del girone G è quella che ha realizzato meno gol di tutti, soltanto tre in cinque partite.

Per entrambe speranze al lumicino

In caso di non vittoria contro la Lituania, la Bulgaria dirà ufficialmente addio alla possibilità di giocare l’Europeo che organizzerà l’anno prossimo la Germania.

Vale lo stesso per i lituani, che come i loro prossimi avversari hanno conquistato solamente due punti. I baltici hanno anche una differenza reti peggiore, avendo incassato ben 10 reti, sei in più degli uomini di Krstajic: gli unici pareggi sono arrivati nelle sfide con Bulgaria e Montenegro. A settembre la Serbia ha messo fine anche alla sua imbattibilità casalinga, andando a vincere 3-1 a Kaunas. In trasferta invece – tralasciando le amichevoli – la Lituania non vince dal lontano novembre 2020 (1-2 in Kazakistan).

Come vedere Bulgaria-Lituania in diretta tv e in streaming

Bulgaria-Lituania è in programma sabato alle 18:00 e si giocherà al Natsionalen Stadion Vasil Levski di Sofia, in Bulgaria. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, piattaforma on demand.

Il pronostico

Si affrontano le due selezioni che hanno fatto peggio in questo girone e che hanno ormai chance irrisorie di strappare un pass per l’Europeo. Entrambe hanno problemi in fase realizzativa, motivo per cui non ci aspettiamo un match prolifico. Alla luce del rendimento in trasferta della Lituania, crediamo che la Bulgaria riesca ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Lituania

BULGARIA (3-4-3): Dyulgerov; Krastev, Antov, Dimitrov; Galchev, Gruev, Kraev, Popov; Petkov, Rusev, Despodov.

LITUANIA (4-5-1): Gertmonas; Lasickas, Lekiatas, Girdvainis, Beneta; Gineitis, Verbickas, Novikovas, Golubickas, Cernych; Paulauskas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0