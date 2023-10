Alcaraz beato tra le donne: Marta Diaz e Ana Mena coppia di fuoco

Alcaraz, le donne del numero 2 del mondo se la spassano insieme a Madrid: gli scatti di fuoco conquistano il popolo dei social.

Se ne dicono talmente tante, sui social e sui rotocalchi, che a volte è davvero difficile scindere la realtà dalla finzione. Soprattutto quando si parla di love story, o presunte tali. Le celebrità sono perennemente sotto i riflettori e non fa eccezione Carlos Alcaraz, il nuovo campione del tennis mondiale.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’iberico starebbe frequentando una tennista spagnola, ossia la provocante Lola Marandel. A meno che la relazione non sia già naufragata, s’intende. Prima ancora di questa liaison, però, ci sarebbe stato un flirt, anch’esso mai realmente confermato dai diretti interessati, con una certa popstar di fama internazionale: Ana Mena. Il magazine spagnolo Hello! aveva spifferato ai lettori che i due si sarebbero frequentati per un paio di mesi circa, nella scorsa primavera. Affermando, a sostegno di questa tesi, che la cantante si sarebbe recata a Madrid per vederlo giocare al Masters 1000.

Neanche questa storia, ammesso che ci sia effettivamente stato del tenero fra i due, è mai decollata. Ciò nonostante, la popstar continua a gravitare nell’orbita del numero 2 del mondo. Non perché speri in un ritorno di fiamma, ma per via di alcune conoscenze comuni.

Alcaraz, l’amica Marta e l’ex Ana Mena se la spassano a Madrid

Nelle scorse ore, infatti, la splendida e caliente Ana Mena si è palesata sui social network in compagnia di un’altra delle donne che fanno parte della vita del talentuoso tennista di Murcia. Non si tratta di un’ex fidanzata, ma di una delle sue migliori amiche: la modella e influencer Marta Diaz.

Lei sta da tempo con Sergio Reguilon, difensore del Manchester United, a sua volta molto legato ad Alcaraz. Al punto che la coppia, ogni volta che ne ha la possibilità, si reca a vedere le partite di Carlitos. Mancava solo lui, quindi, all’incontro di fuoco di qualche ora fa tra Ana Mena e Marta Diaz, i cui scatti hanno letteralmente infiammato i social network.

Le donne, per così dire, di Alcaraz, erano una più sexy dell’altra. Le due ragazze hanno posato su un balcone sfoggiando dei look a prova di bomba: la popstar indossa un minuscolo reggiseno incrociato color bronzo, sapientemente abbinato ad un pantalone a vita bassissima in perfetto stile anni Settanta. Vita bassa anche per l’influencer, che ha però optato per un jeans baggy e per un top abbastanza corto da lasciare l’addome in vista. Una coppia di fuoco che, manco a dirlo, ha mandato in tilt il contatore dei like.