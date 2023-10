Portogallo-Slovacchia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Portogallo-Slovacchia è un match valido per la settima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Quello in cui è stato sorteggiato non era certo un gruppo di ferro. Ma il “nuovo” Portogallo di Roberto Martinez se l’è cavata egregiamente, dominando in lungo e in largo come avrebbe dovuto fare, visto l’enorme divario rispetto alle altre selezioni. Nessuno come i lusitani, neppure le altre due uniche nazionali a punteggio pieno, Scozia e Francia.

Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, non hanno lasciato neppure le briciole agli avversari: 18 punti, 24 gol realizzati in sei partite e neanche uno subito. Un dominio imbarazzante. La qualificazione, tuttavia, non è ancora aritmetica: arriverà quasi certamente in questa giornata, in caso di vittoria con la Slovacchia, sulla carta la rivale più accreditata – si fa per dire – per il primo posto, nonostante i cinque punti in meno. Ma il Portogallo potrebbe chiudere la pratica anche pareggiando, se contemporaneamente il Lussemburgo dovesse uscire sconfitto dalla sfida con l’Islanda. La Seleçao, però, punta a chiudere in bellezza, reduce dai nove gol rifilati lo scorso settembre ai malcapitati lussemburghesi (9-0). Con la Slovacchia sarà invece partita vera: un mese fa, a Bratislava, gli uomini di Martinez non hanno avuto vita facile contro la selezione guidata dall’italiano Francesco Calzona, castigata da un gol di Bruno Fernandes a fine primo tempo (0-1).

L’ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli ha sorpreso tutti: la sua Slovacchia è seconda in classifica ed ha 7 punti in più di Islanda e Bosnia.

Quelle che, in teoria, dovevano essere le concorrenti principali per la seconda piazza dietro ai portoghesi. Il Lussemburgo ne ha soltanto 3 in meno e, ad oggi, è la minaccia più credibile: non a caso è l’unica selezione che la Slovacchia, oltre al Portogallo, non è riuscita a battere: nella prima giornata non è andata oltre uno 0-0. Per quanto riguarda le formazioni, Martinez ha convocato il 19enne Joao Neves del Benfica, che partirà dalla panchina. In attacco, con Ronaldo e Bernardo Silva, ci sarà uno tra Diogo Jota e Leao. Dall’altro lato, Calzona manderà in campo diversi “italiani”: Gyomber, Duda e Lobotka.

Come vedere Portogallo-Slovacchia in diretta tv e in streaming

Portogallo-Slovacchia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’Estadio do Dragao di Porto, in Portogallo. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Slovacchia finora ha fatto vedere ottime cose, anche contro lo stesso Portogallo, che a settembre non ha passeggiato come in altre occasioni. I lusitani dovrebbero riuscire ad imporsi anche stavolta, ma non assisteremo ad una goleada come con il Lussemburgo. Probabile che la selezione di Martinez riesca a tenere nuovamente la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Portogallo-Slovacchia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Tomic, Gyomber, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Benes; Mak, Bozenik, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0