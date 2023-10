Liechtenstein-Bosnia è un match valido per la settima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

L’Europeo tedesco resterà molto probabilmente una chimera per la Bosnia, ormai spacciata insieme ad Islanda e Liechtenstein nel gruppo I.

Sì, restano ancora 4 partite da giocare ma la selezione balcanica deve recuperare 7 punti sulla Slovacchia seconda in classifica, al momento la principale candidata alla qualificazione insieme all’inarrivabile Portogallo. Un divario importante, che obbliga gli uomini di Savo Milosevic – pronto a debuttare sulla panchina degli Zmajevi – a vincere tutte e quattro le gare rimaste e sperare che Hamsik e compagni non facciano lo stesso. Davanti, in realtà, c’è pure il sorprendente Lussemburgo, che ha addirittura quattro punti in più della Bosnia, ferma a quota 6. La sconfitta rimediata in Islanda (1-0) ha convinto la federazione ad assoldare l’ex attaccante del Parma, le cui uniche esperienze da allenatore sono quelle alla guida del Partizan e dell’Olimpia Lubiana negli ultimi tre anni. La gara di Vaduz con il modestissimo Liechtenstein, intanto, è una di quelle da vincere a tutti i costi: la Bosnia non può sbagliare se vuole tenere ancora accesa la fiammella della speranza.

Sarebbe un grave errore, in ogni caso, sottovalutare la piccola selezione del Principato, che pur non avendo collezionato neppure un punto, un mese ha perso “solo” 2-1 con la Bosnia.

Peraltro, l’unico gol in sei partite il Liechtenstein l’ha realizzato proprio contro Dzeko, Pjanic e compagni. L’attuale attaccante del Fenerbahçe, autore di ben 65 reti con la maglia della nazionale, partirà titolare insieme all’ex juventino. Milosevic, tuttavia, non potrà contare su elementi importanti come Krunic, Kovacevic, Hadzikadunic e Tahirovic.

Come vedere Liechtenstein-Bosnia in diretta tv e in streaming

Liechtenstein-Bosnia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà a Rheinpark Stadion di Vaduz, in Liechtenstein. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Bosnia non ha affatto brillato in queste qualificazioni, dimostrando di essere ormai alla fine di un ciclo che ha portato in dote una storica partecipazione al Mondiale 2014. La vittoria, ad ogni modo, dovrebbe arrivare contro la selezione meno competitiva del girone: le reti complessive saranno verosimilmente meno di quattro.

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Bosnia

LIECHTENSTEIN (5-3-2): Buchel; Wolfinger, Beck, Traber, Malin, Goppel; Luchinger, Wieser, Sele; J. Hasler, Salanovic.

BOSNIA (3-5-2): Sehic; Dedic, Civic, Kolasinac; Gazibegovic, Cimirot, Pjanic, Stevenovic, Barisic; Dzeko, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2