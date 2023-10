Islanda-Lussemburgo è un match valido per la settima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

La seconda sconfitta rimediata con il Portogallo è stata addirittura più pesante della prima: un brusco risveglio per un Lussemburgo che, dopo aver ottenuto tre vittorie di fila contro Liechtenstein, Bosnia e Islanda, stava sognando ad occhi aperti. Invece in Algarve, un mese fa, gli uomini di Luc Holtz hanno vissuto una serata da incubo, incassando ben nove gol nella sfida coi lusitani: 15 complessivi se consideriamo pure la gara dello scorso marzo.

Le chance di qualificazione sono in ogni caso ancora intatte per la selezione del Granducato, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante: fino a qualche tempo fa, infatti, sarebbe stato impensabile vedere il Lussemburgo in lotta fino alla fine per la qualificazione ad una fase finale di una rassegna internazionale. Con il Portogallo che ha praticamente già in tasca il pass per Germania 2024, ai lussemburghesi non resta che provare ad insidiare la Slovacchia, che in questo momento ha 3 punti in più e che in questa giornata sarà ospite proprio di Cristiano Ronaldo e compagni, ansiosi di chiudere la pratica.

La selezione di Holtz si gioca dunque il tutto per tutto nella remota Islanda, già sconfitta 3-1 un mese fa: un risultato storico per Martins Pereira e compagni.

Gli scandinavi di punti ne hanno solamente 6, sette in meno della Slovacchia, e sono ormai fuori dai giochi. Non bastano le due vittorie contro Liechtenstein (0-7) e Bosnia, battuta 1-0 nell’ultimo match giocato per poter pensare di rimettersi in carreggiata. La rappresentativa guidata dall’esperto tecnico norvegese Age Hareide però ha il dovere di chiudere nel miglior modo possibile e soprattutto di “vendicare” l’umiliante sconfitta dello scorso settembre. In attacco il selezionatore dovrebbe nuovamente dare fiducia a Finnbogason, tenendo in panchina il genoano Gudmundsson, in grande spolvero in Serie A.

Come vedere Islanda-Lussemburgo in diretta tv e in streaming

Islanda-Lussemburgo è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Laugardalsvollur di Reykjavik, in Islanda. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Islanda non è quella di qualche anno fa, che è stata capaci di qualificarsi agli Europei del 2016 ed ai Mondiali 2018. In casa però non mai semplice da affrontare: lo sanno bene anche Slovacchia e Portogallo, che ha Reykjavik l’hanno spuntata con un solo gol di scarto. Secondo noi gli uomini di Hareide stavolta riusciranno ad evitare la sconfitta in una gara in cui anche il Lussemburgo dovrebbe trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Islanda-Lussemburgo

ISLANDA (4-4-2): Runarsson; Ingason, Palsson, Hermansson, Finnsson; Magnusson, Traustason, Gunnarsson, Thorsteinsson; Finnbogason, Haraldsson.

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; M. Martins, Mahmutovic, Chanot, Pinto; Sinani, Barreiro, C. Martins, Olesen, Sanches; Curci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1