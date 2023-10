Irlanda-Grecia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Irlanda-Grecia è un match della settima giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Il sogno di tornare a giocare la fase finale di un campionato europeo è destinato a rimanere tale per l’Irlanda. I Boys in Green hanno racimolato solamente 3 punti nel gruppo B, in cui i primi due posti erano praticamente “prenotati” dalle favoritissime Francia e Olanda.

Perciò, in caso di k.o. nella sfida con la Grecia – che a differenza degli irlandesi può ancora insidiare il secondo posto degli Oranje di Ronald Koeman – la selezione guidata da Stephen Kenny sarà aritmeticamente fuori dai giochi. Potrebbe non bastare nemmeno un pareggio se contemporaneamente l’Olanda dovesse battere la Francia, ormai a un passo dalla qualificazione. Per l’Irlanda non c’è neanche il “salvagente” degli spareggi, visto che nell’ultima edizione della Nations League è arrivata terza nel gruppo 1 di Lega B dietro ad Ucraina e Scozia. Il prossimo Europeo a cui prenderanno parte i biancoverdi sarà verosimilmente quello del 2028, che la federazione irlandese avrà l’occasione di ospitare insieme al Regno Unito: ieri è arrivata l’ufficialità. La Grecia invece è ancora in corsa grazie ai tre successi ottenuti contro Gibilterra (travolta 3-0 e 5-0) e Irlanda.

Gli ellenici, dicevamo, hanno gli stessi punti dell’Olanda (9), che però ha giocato una gara in meno perché impegnata, lo scorso giugno, nella Final Four di Nations League.

La selezione guidata dall’uruguaiano Gus Poyet dovrà dunque cercare di evitare la sconfitta a Dublino – sperando che nel frattempo la Francia abbia la meglio sugli olandesi – per poi giocarsi il tutto per tutto nella prossima settimana nello scontro diretto di Atene. Difficile ma non impossibile. Ad ogni modo, se le cose dovessero mettersi male la Grecia è sicura di disputare quantomeno gli spareggi in virtù del primo posto conquistato nel girone di Lega C nell’ultima Nations League. Poyet ritrova il terzino del Liverpool, Tsimikas, assente con Gibilterra a settembre. Recupera un elemento importante anche Kenny, il giovane Ferguson del Brighton, ma al tempo stesso dovrà fare a meno di Stevens, Connolly ed Egan.

Come vedere Irlanda-Grecia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Irlanda e Grecia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Forse servirà a poco, considerato che la qualificazione è ormai compromessa. Ma l’Irlanda dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta contro la Grecia. In casa i Boys in Green hanno sempre una marcia in più e soprattutto almeno un gol lo segnano quasi sempre. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Irlanda-Grecia

IRLANDA (3-4-2-1): Bazunu; O’Shea, Collins, Duffy; Doherty, Cullen, Browne, Manning; Ogbene, Idah; Ferguson.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas; Masouras, Pavlidis, Fountas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1