I pronostici di giovedì 12 ottobre: Qualificazioni Europei 2024

I pronostici di giovedì 12 ottobre: al via le partite di qualificazione agli Europei del 2024, si gioca anche Colombia-Uruguay in Sudamerica.

Ripartono questa sera le qualificazioni agli Europei del 2024 con otto partite in programma. La Norvegia di Erling Haaland per via della partenza a razzo della Scozia rischia di dovere ricorrere agli spareggi. Contro Cipro, per sperare ancora di soffiare il secondo posto alla Spagna, la vittoria è indispensabile e dovrebbe arrivare anche con un alto numero di gol realizzati.

La stessa Spagna non può permettersi passi falsi e in casa contro la Scozia è costretta a centrare i tre punti che dovrebbero puntualmente arrivare. Un’altra bella partita di questo giovedì sera è quella tra Croazia e Turchia, con i padroni di casa favoriti. Il nuovo commissario tecnico Montella ha dei problemi in difesa dove i vari Celik, Demiral e Soyuncu sono vistosamente calati nel rendimento.

Pronostici altre partite

Vittoria altamente probabile per la Polonia contro le Isole Far Oer, ma senza Lewandowski infortunato è difficile immaginare una goleada viste le difficoltà realizzative riscontrate nell’ultimo periodo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Croazia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Croazia-Turchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 21:00

Vincenti

• Kosovo (in Andorra-Kosovo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Norvegia (in Cipro-Norvegia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Polonia (in Isole Far Oer-Polonia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Spagna (in Spagna-Scozia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Croazia-Turchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Cipro-Norvegia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Bielorussia-Romania, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Colombia-Uruguay, Qualificazioni ai Mondiali, ore 22:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Albania-Repubblica Ceca, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)