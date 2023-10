Gaia Sabbatini, le opere d’arte in foto sono due: statuaria è dire poco

Gaia Sabbatini, le opere d’arte nell’ultima foto apparsa sul suo profilo sono due: la bellezza dell’atleta è semplicemente sensazionale.

La giovane mezzofondista sa sempre come far parlare di sé. Non solo per il suo incredibile talento, che le ha permesso di affermarsi come una vera e propria promessa per l’Italia, ma anche per la sua bellezza irresistibile. Lei stessa non si tira di certo indietro dallo sfoggiare il suo fascino, in particolare sui social, dove condivide quotidianamente scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore.

Classe 1999, Gaia Sabbatini si è fatta conoscere al pubblico grazie ai traguardi raggiunti in pista. Molto presto ha dimostrato di avere delle ottime doti, aggiudicandosi importanti vittorie. Tra queste non possiamo non menzionare il titolo italiano nei 1500 metri piani indoor, che ha conquistato sia nel 2020 che nel 2021. L’atleta ha avuto anche modo di partecipare alle Olimpiadi che si sono tenute a Tokyo, dove si è spinta in semifinale.

Sebbene non sia riuscita a superare quest’ultima, Gaia ha raggiunto il secondo miglior record per una atleta italiana. Un’ascesa davvero incredibile, la sua, che tuttavia si è dovuta scontrare con un brutto incidente di percorso durante l’estate. La mezzofondista, in occasione di Mondiali di Budapest, ha dovuto fare i conti con le pressioni e la tensione che le hanno impedito di dare il meglio di sé.

Gaia Sabbatini alla conquista di Parigi: la foto che ha fatto scatenare i follower

Il duro lavoro purtroppo non è bastato: le alte aspettative della Sabbatini si sono scontrate con l’ansia da prestazione. “Il mio cervello mi ha sussurrato ‘O vai in finale o niente'” ha spiegato in un post sui social, aggiungendo di non essere “stata in grado di gestire questo pensiero”.

L’atleta è rimasta bloccata in pista ed è stata costretta a fermarsi, mentre la collega Ludovica Cavalli è risultata la vincitrice della gara. Un duro colpo per Gaia che, però, non si è voluta dare per sconfitta e solamente qualche settimana dopo l’accaduto ha sorpreso tutti con la sua partecipazione al Fith Avenue Mile a New York. L’atleta ha riacquistato la sua serenità, lasciandosi alle spalle gli alti e bassi con cui si è ritrovata a che fare.

Al momento, la giovane si sta godendo una splendida vacanza in Francia, per la precisione a Parigi, come mostrato da lei stessa sui social. La 24enne si è lasciata stregare dalla città e possiamo dire che, con le foto condivise sui social, ha a sua volta incantato i follower. In particolare nello scatto che vi proponiamo, nel quale è possibile vedere la bella Gaia mentre visita il Museo di Louvre.

L’atleta è impegnata ad ammirare la celebre “Amore e Psiche” e dà le spalle all’obiettivo. Un’immagine che è stata molto apprezzata dagli utenti, i quali si sono rifatti gli occhi davanti allo scatto. Le opere d’arte, in questa foto, sono due: con la sua bellezza mozzafiato e il suo fisico scolpito, infatti, la Sabbatini ha catalizzato tutte le attenzioni.