Gaia Sabbatini, il dettaglio manda in tilt i fan: pazzi di lei

Gaia Sabbatini, l’ultimo post di Instagram è da far girare la testa. Ai fan non è sfuggito il dettaglio: sono tutti pazzi di lei.

La mezzofondista non si è fatta strada esclusivamente sul campo. Gaia Sabbatini, infatti, può ormai vantare un seguito davvero notevole sui social. Lei stessa ha rivelato di avere una passione per il mondo del web e non perde mai occasione per interagire con i seguaci, rendendoli partecipi della sua vita. Di recente ha voluto condividere una novità proprio con i follower, ai quali non è sfuggito il dettaglio.

Nel 2020 Gaia Sabbatini si è aggiudicata la vittoria del titolo italiano assoluti trionfando nei 1500 metri piani indoor. Grazie al risultato ottenuto (e ripetuto l’anno seguente) la giovane atleta ha avuto modo di farsi conoscere al pubblico. Al suo primo traguardo hanno fatto seguito altri momenti importanti, che hanno segnato la sua carriera rendendola una vera promessa per il Paese.

Gaia, nel 2021, ha debuttato a livello internazionale durante gli Europei indoor di Torun. È poi arrivata la volta degli Europei under 23 di Tallinn, dove ha raggiunto la finale uscendone vincitrice. Successivamente, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo, spingendosi in semifinale e affermandosi come la seconda atleta italiana a raggiungere il suo miglior record.

Gaia Sabbatini, il dettaglio fa scatenare i follower: è pioggia di like e commenti

In poco tempo, Gaia Sabbatini ha riscosso una grandissima popolarità tra gli appassionati di sport e gli utenti che, oltre a seguirla tra una competizione e l’altra, si sono lasciati totalmente stregare da lei. Come affermato in precedenza, la mezzofondista è molto attiva sui social e si mostra sempre ai fan tra allenamenti, gare e momenti di vita quotidiana.

Per i suoi ammiratori è stato impossibile non notare la sua bellezza fuori dal comune. L’atleta non ci ha messo molto prima di fare breccia nel cuore di migliaia e migliaia di user. Il suo profilo Instagram, attualmente, conta 350mila seguaci, i quali la supportano ogni giorno senza perdere occasione per riempirla di complimenti.

Come accaduto di recente, quando la meravigliosa Gaia ha condiviso un carosello di foto scattate durante un allenamento. I fan hanno notato subito un cambiamento nella 24enne: la Sabbatini ha deciso di apportare una piccola modifica al suo look, con una frangetta sbarazzina.

Nella didascalia del post, ha scritto ironicamente: “Felice di aver cambiato taglio di capelli dopo 253749381 anni”. Il risultato è stato molto apprezzato dai follower, i quali si sono subito riversati nei commenti. Per l’ennesima volta, è riuscita a scatenare il web. Ai seguaci è piaciuto parecchio il nuovo look e qualcuno ha anche notato una certa somiglianza con la celebre ed iconica Nancy Brilli.