Estonia-Azerbaigian è un match valido per la settima giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 18:00: pronostici.

C’è davvero poco in palio in questo match tra Estonia e Azerbaigian, valido praticamente solo per il ranking. I baltici hanno portato a casa un punto in cinque partite, frutto proprio del pareggio (1-1) con gli azeri dello scorso giugno, e non possono più arrivare tra le prime due: lo dice anche la matematica.

Servirebbe un miracolo sportivo alla selezione caucasica, allenata ormai dal 2020 da Gianni De Biasi: l’ex tecnico del Torino non è riuscito a raggiungere gli stessi risultati ottenuti durante la sua precedente esperienza da selezionatore dell’Albania, condotta fino alla fase finale degli Europei 2016. L’Azerbaigian ha gli stessi punti dell’Estonia nella classifica del gruppo F, per il momento dominato da Belgio e Austria, ma per tenere accesa la fiammella della speranza deve obbligatoriamente vincere a Tallinn oppure sperare che il big match di giornata, quello tra le prime della classe, non termini in pareggio. Stiamo ovviamente parlando di “fantascienza”, visto che una rimonta azera, a questo punto della competizione, è praticamente impossibile, se non nei meri calcoli matematici.

Il ruolino di queste due selezioni è molto simile anche a livello di numeri: sia Azerbaigian che Estonia hanno realizzato a malapena due gol.

Ma la differenza reti, per ora, premia la nazionale di De Biasi, che rispetto agli estoni di gol ne ha incassati cinque in meno. Dopo le batoste rimediate nelle prime due gare contro Austria (4-1) e Svezia (5-0), l’Azerbaigian ha limitato quantomeno i danni, impattando con l’Estonia ma soprattutto perdendo “solo” 1-0 con il Belgio di Lukaku. I Diavoli Rossi invece non hanno avuto pietà con i baltici, travolti 5-0 lo scorso settembre. Nelle ultime tre uscite la rappresentativa allenata dallo svizzero Thomas Haberli ha incassato la bellezza di 13 gol.

Come vedere Estonia-Azerbaigian in diretta tv e in streaming

La sfida tra Estonia e Azerbaigian, in programma giovedì alle 18:00 alla A. Le Coq Arena di Tallinn, in Estonia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti delle gare di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Estonia e Azerbaigian non hanno più possibilità di qualificarsi: non gli resta che provare ad evitare l’ultimo posto. Sulla falsariga dell’andata non ci aspettiamo un match troppo movimentato visti i numeri dei due attacchi. Gli azeri dovrebbero riuscire a mettersi in tasca almeno un punto.

Le probabili formazioni di Estonia-Azerbaigian

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Paskotsi, Tamm, Kuusk; Peetson, Poom, Kait, Pikk; Ojamaa, Vassiljev; Anier.

AZERBAIGIAN (4-1-4-1): Magomedaliyev; Mammadov, Mustafazada, Kryvotsyuk, Cafarguliyev; Diniyev; Bayramov, Isayev, Mahmudov, Sheydayev; Emreli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1