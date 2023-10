Croazia-Turchia è un match della settima giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Come da pronostico, è al momento corsa a due per il primo posto nel gruppo D. In realtà, per strappare un pass per l’Europeo di Germania basta arrivare tra le prime due e, ad oggi, sia Croazia che Turchia possono dormire sonni tranquilli occupando rispettivamente il primo ed il secondo posto in classifica, entrambe appaiate a quota 10 punti.

Ma alle loro spalle ci sono Galles ed Armenia, pronte ad approfittare di un eventuale passo falso: britannici e caucasici non sono neppure lontanissimi, visto che sono solo tre i punti che li separano dalla coppia di testa. Croati e turchi, dunque, non dovranno abbassare in alcun modo la guardia se l’obiettivo è evitare brutte sorprese. Chi è messa meglio, tuttavia, è la nazionale rossocrociata di Zlatko Dalic, il cui meraviglioso e (forse) irripetibile ciclo che ha portato in dote un secondo ed un terzo posto nelle ultime due edizioni dei campionati del mondo non accenna a terminare. La Croazia ha pure sfiorato uno storico titolo lo scorso giugno, perdendo ai rigori nella Final Four di Nations League contro la Spagna. Gli impegni olandesi hanno inevitabilmente distolto l’attenzione dalle qualificazioni ed ecco spiegato perché Modric e compagni hanno una gara in meno rispetto alle altre.

Tre vittorie di fila per la Croazia, ancora imbattuta: gli uomini di Dalic hanno sbagliato solo l’esordio con il Galles (1-1), capace di portare via un punto dalla trasferta di Spalato.

Stessi punti in classifica ma situazione diametralmente opposta per la Turchia, che dopo le gare di settembre ha deciso di dare il benservito al selezionatore tedesco Stefan Kuntz: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il pareggio interno – peraltro strappato solamente nei minuti finali – contro l’Armenia (1-1). La federazione turca ha scelto come suo successore Vincenzo Montella, che conosce molto bene l’ambiente avendo allenato per diversi anni l’Adana Demirspor, club che partecipa alla Super Lig. Per l’ex allenatore di Milan e Fiorentina un esordio di fuoco contro la più forte del girone.

Come vedere Croazia-Turchia in diretta tv e in streaming

Croazia-Turchia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà all’Opus Arena di Osijek, in Croazia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

A marzo la Croazia confermò la propria superiorità, andando a vincere 2-0 in Turchia. Non riusciamo ad immaginare un risultato diverso nel match di ritorno, visto che per quanto riguarda i turchi c’è anche l’incognita del cambio di guida tecnica. I croati, che finora hanno incassato un solo gol in quattro partite, la spunteranno in un match da meno di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Croazia-Turchia

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Brekalo.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Ayhan, Soyuncu, Ozkacar; Yuksek; Kahveci, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1