Cile-Perù, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Cile-Perù è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Un punto nelle prime due partite, sia per il Cile, sia per il Perù. Non hanno iniziato alla grandissima queste due formazioni la loro avventura nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Ed entrambe, ovviamente, sono alla ricerca della prima vittoria. Con una squadra decisamente favorita per qualità tecniche e per il fatto di giocare in casa. Sì, il fattore campo in questo caso può davvero fare la differenza.

Cile e Perù si affrontano con una sola certezza, quella che entrambe hanno quasi l’obbligo di fare punti per non rischiare di rimanere indietro nel girone di qualificazione. Sì, direte voi, c’è del tempo ancora visto che siamo solamente all’inizio ed avete ragione. Però sappiamo benissimo che più passa il tempo e più le partite diventano delicate e di conseguenza diventa sempre più difficile riuscire a giocare con la mente libera. E tutto diventa difficilissimo, o lo potrebbe diventare. Ora, in questo match, c’è decisamente un squadra superiore all’altra ed è il Cile, nonostante qualche assenza pesante. Ma i padroni di casa hanno la possibilità di battere un Perù che ha dato filo da torcere al Brasile nell’ultima uscita di qualificazioni.

C’è anche un altro fatto da sottolineare: negli ultimi cinque confronti non è mai venuto fuori un pareggio e il Cile ha vinto tre volte. Sempre nelle due giocate in casa. La terza affermazione appare decisamente in arrivo.

Come vedere Cile-Perù in diretta tv o in streaming

La partita Cile-Perù, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 13 ottobre alle 02:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Cile favorito in un match che comunque qualche insidia la potrebbe creare. Ma alla fine Medel e compagni dovrebbero riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Match molto maschio, i tre punti sono pesanti, quindi occhio anche alla possibilità di qualche ammonizione di troppo che si potrebbe vedere nel corso dei novanta minuti.

Le probabili formazioni di Cile-Perù

CILE (4-3-3): Cortes; Catalan, Medel, Maripan, Suazo; Aranguiz, Pulgar, Nunez; Valdes, Sanchez, Brereton Diaz.

PERU’ (5-4-1): Gallese; Corzo, Advincula, Abram, Trauco; Yotun, Tapia; Carrillo, Gonzales, Polo; Guerrero.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0