Brasile-Venezuela, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Brasile-Venezuela è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Primo in classifica con sei gol fatti e uno solo subito. Il Brasile guida le qualificazioni al prossimo Mondiale del girone sudamericano insieme all’Argentina, anch’essa a punteggio pieno. Tutto normale, così come sarà normale vederle a braccetto anche dopo il terzo turno.

I verdeoro, in attesa di accogliere Ancelotti alla fine della stagione, hanno iniziato nel migliore dei modi questo cammino verso il prossimo Mondiale vincendo al debutto contro la Bolivia – in maniera semplice – e poi andando a prendersi tre punti sul campo del Perù. Neymar e compagni hanno fatto il proprio dovere, ovviamente, e non hanno nessuna intenzione di fermarsi proprio adesso. Visto che l’impegno in casa contro il Venezuela è abbastanza agevole anche se, la formazione ospite, è riuscita già a battere il Paraguay nella seconda partite del girone. Uno a zero, e tre punti messi in cassaforte.

Non ci sono dubbi e non ce ne possono essere su chi si prenderà questa vittoria. Una partita bella che indirizzata soprattutto per quello che è il potenziale offensivo del Brasile: oltre l’ex Psg c’è pure Vinicius in splendida forma. Insomma, la sensazione è che possa anche finire in goleada. E non ci stupiremmo se questo succedesse.

Come vedere Brasile-Venezuela in diretta tv o in streaming

La partita Brasile-Venezuela, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 13 ottobre alle 02:30, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Brasile senza problemi. La nazionale verdeoro continuerà a viaggiare a punteggio pieno in questo girone battendo pure un Venezuela che proprio paura non ne fa. Sfida che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive e che, come spiegato per l’Argentina, si dovrebbe sbloccare già nel primo tempo. Davanti poi occhio a quello che dovrebbe essere il classico gol di Neymar.

Le probabili formazioni di Brasile-Venezuela

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Arana; Guimaraes, Casemiro; Rodrygo, Neymar, Vinicius Jr; Jesus.

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Gonzalez, Osorio, Angel, Navarro; Sosa, Rincon, Herrera, Soteldo; Josef Martinez, Rondon.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0