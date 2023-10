Bolivia-Ecuador, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Bolivia-Ecuador è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Due partite, due sconfitte per i padroni di casa, una sconfitta e una vittoria per ospiti. Entrambe, però, sono a zero punti con ultimo posto in classifica, e la voglia e la necessità di dare un cambio repentino a queste qualificazioni per non staccarsi troppo dal gruppone. Bolivia ed Ecuador, che si affronteranno nella terza giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, hanno in comune questa cosa.

Certo, c’è da dire che l’Ecuador ha dovuto scontare tre punti di penalizzazione. Già messi alle spalle dopo l’affermazione sull’Uruguay dello scorso mese di settembre. Quindi, gli ospiti, una gioia l’hanno portata a casa e sperano adesso, visto che le qualità tecniche e mentali ce le hanno, di piazzare un altro colpo importante, uno di quelli che possono indirizzare di già il cammino della Bolivia. Una Nazionale, quest’ultima, che difficilmente riuscirà a staccare il pass per la massima manifestazione del 2026 prevista in Canada, Stati Uniti e Messico.

La Bolivia ha uno score davvero incredibile, bruttissimo. Segno che di elementi in grado di dare una svolta e una mano non ce ne stanno. Una sola vittoria nelle ultime tredici uscite – e un pareggio – in amichevole contro l’Arabia Saudita. Per il resto solamente sconfitte, alcune anche pesanti nel risultato. E l’Ecuador, onestamente, non dovrebbe farsi sfuggire questa occasione visto che quasi tutte vinceranno contro gli uomini di Costas.

Come vedere Bolivia-Ecuador in diretta tv o in streaming

La partita Bolivia-Ecuador, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 13 ottobre all’1:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Una gara che dovrebbe vedere uscire vincente l’Ecuador. Un match che sulla carta non ha storia anche per via dello score della squadra padrona di casa. Sfida che alla fine potrebbe regalare anche tre reti complessive. Ma una vittoria ospite appare quasi certa davvero.

Le probabili formazioni di Bolivia-Ecuador

BOLIVIA (5-3-2): Viscarra; Diego Bejarano, Quinteros, Jusino, Sagredo, Haquin; Justiniano, Vaca, Villarroel; Ramallo, Moreno.

ECUADOR (5-3-2): Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Pacho, Hurtado; Gruezo, Caicedo, Perez; Valencia, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2