Verstappen non bada a spese: dal jet milionario al bolide da collezione

Verstappen, ecco come il tre volte campione del mondo di F1 spende il denaro che guadagna: dal jet personalizzato all’auto di James Bond.

Mancano ancora cinque gare, perché la stagione possa dirsi ufficialmente conclusa, ma ormai les jeux sont faits. Max Verstappen ha già messo fine ai giochi e conquistato il suo terzo Mondiale di F1, dominando incontrastato e collezionando una serie di vittorie veramente impressionante.

Ha tagliato il traguardo per primo in 13 dei Gran Premi dell’anno e in 2 gare Sprint, ragion per cui non ha davvero lasciato scampo ai suoi avversari. Può quindi godersi, adesso, la gloria derivante da questo trionfo. L’ennesimo in un’era di cui è stato protagonista assoluto. Gongola lui e gongola pure la sua dolce metà, Kelly Piquet, il cui profilo social si è vestito a festa in onore del terzo successo del pilota belga-olandese. Un risultato, questo, che non porterà solo lustro e prestigio in casa Verstappen, ma anche una montagna di soldi. Il patrimonio di Max era già di per sé piuttosto ingente, eppure aumenterà ancora e a dismisura.

Chissà quali altri sfizi deciderà di togliersi, quindi, il campione della Formula 1, che non ha mai badato a spese e che, soprattutto, non si è mai fatto mancare nulla. Com’è giusto che sia, aggiungeremmo, dal momento che Verstappen è uno degli sportivi più pagati di sempre e che primeggia, rispetto ai suoi avversari, anche nella classifica “economica”.

Verstappen, un garage da fare impallidire le star di Hollywood

Chi lo segue saprà certamente che il pilota dei record ha un sacco di passioni. Quella per le auto è, naturalmente, piuttosto palese, data la carriera che ha intrapreso. Non ama, però, le sole vetture sportive: ha una vera e propria ossessione, anzi, per i bolidi da collezione.

Il suo garage di pezzi rari ha un valore stimato che si aggira intorno ai 5,7 milioni di euro. La più prestigiosa di tutte, però, è un’Aston Martin DB11, quella di James Bond, per intenderci. Tra una vettura e l’altra spunta anche una moto d’acqua, del valore di quasi 20mila euro, rigorosamente firmata Red Bull.

Verstappen possiede, poi, un jet privato a misura di star. Lo ha acquistato, secondo i rumors, da Sir Richard Branson, ad una cifra di poco inferiore a 14 milioni di euro. Mantenere il suo Falcon-900EX costa un occhio della testa, ma Max non si priverebbe mai del piacere di spostarsi tra un Paese e l’altro a bordo del suo aereo, interamente customizzato e personalizzato secondo i suoi gusti. E come dargli torto?