Scommesse, la vincita è over-size: colpaccio da 50mila euro

Scommesse, la vincita è una di quelle che non passano inosservate: con 9 over ha portato a casa la bellezza di 50mila euro. Ecco come è successo

Uno di quei colpi che nella vita succede solamente una volta. Anche se non è che sia stata questa schedina magnifica. Di certo un poco di studio c’è stato e questo non si può assolutamente mettere in discussione – non sappiamo quali siano stati le partite scelte – quello che sappiamo però è che i nove match giocati sono stati centrati. Tutti over. E hanno portato nelle casse del fortunato scommettitore di Foggia quasi 50mila euro di vincita. Per la precisione sono stati 48.103,64 euro.

La scommessa come detto – e così come racconta Agimeg.it – è partita da Foggia, in Puglia, ed è stata piazzata sul nuovo sito lanciato da un poco di giorni da “Domusbet, che presenta una piattaforma sport e un ambiente casinò con tante novità e soprattutto una possibilità ampliata di gioco, in particolare per quel che riguarda gli eventi in live per lo sport e l’inserimento di centinaia di nuove slot per quel che riguarda appunto il casinò”. Ma in questo caso è la scommessa che è stata superlativa, anche se l’importo non è per tutte le tasche.

Scommesse, 9 over per quasi 50mila euro

Nove partite come detto, ma ci vuole anche un certo coraggio a decidere di puntare sulle stesse 350euro. Tanti soldi anche in questo caso che però hanno fruttato una vincita che sicuramente resterà nella storia e che permetterà all’uomo o alla donna in questione di togliersi qualche sfizio. Una cosa davvero importante.

“Una vincita davvero importante che ha chiuso alla grande il primo mese della nuova piattaforma sport di Domusbet. Il nuovo ambiente di gioco sta riscuotendo molto interesse tra gli scommettitori, tanto che la raccolta totale, ad un mese dal lancio, ha registrato un incremento di quasi il +70% rispetto al mese precedente” si legge in una nota. Insomma, contenti tutti, anche chi ha deciso di dare una rinfrescata al sito del book in questione.