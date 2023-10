Scommesse illecite: Fagioli della Juventus è sotto indagine

Scommesse illecite, Nicolò Fagioli è sotto indagine da parte della procura di Torino e della Figc. Ecco quanto rischia il giocatore

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è sotto indagine dalla procura di Torino e dalla Figc per delle scommesse su siti illeciti. La notizia è riportata dal quotidiano La Stampa in edicola questa mattina che svela come il giocatore avrebbe giocato su dei siti non autorizzati.

Di tutto questo è stata informata anche la Federazione lo scorso 30 agosto, e anche Chiné di conseguenza avrebbe aperto un fascicolo per capire cosa sia successo. Come sappiamo i calciatori professionisti, così come tutti i dirigenti e tutti i tesserati di un club, non hanno la possibilità di scommettere su eventi sportivi. Possono giocare d’azzardo, ma a dei giochi diversi ovviamente, e lo devono fare su dei siti legali, ovvio anche questo. Fagioli, secondo quanto si legge, lo avrebbe fatto su dei siti non autorizzati e quindi si vedrà lo sviluppo delle indagini. In ogni caso, il giocatore, almeno sotto l’aspetto sportivo rischia una squalifica – qualora venissero accertate delle responsabilità – non inferiore ai tre anni e una multa di 25mila euro. Indagini ovviamente in corso e al momento non ci sono altri sviluppi. Se non la notizia in sé che potrebbe mettere nei guai Allegri che, dopo Pogba, potrebbe perdere un altro centrocampista. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane.