Lettonia-Armenia è un match della settima giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: pronostici.

Tutto già scritto nel gruppo D? Neanche per sogno. Quando mancano tre giornate alla fine delle qualificazioni ai prossimi campionati europei, ad occupare i primi due posti sono le favorite Croazia (con una partita da recuperare) e Turchia, entrambe appaiate a quota 10.

Ma alle loro spalle, acquattate con fare minaccioso e pronte ad approfittare di un eventuale passo falso, continuano a sperare di sovvertire le gerarchie Armenia che Galles, che di punti invece ne hanno 7 e non sono completamente fuori dai giochi. La piccola selezione del Caucaso, ormai da diverso tempo orfana del suo giocatore più talentuoso, Henrikh Mkhitaryan – l’attuale centrocampista dell’Inter ha detto addio alla nazionale due anni fa – a giugni si è aggiudicata lo scontro diretto con i britannici, battuti clamorosamente 4-2 a domicilio, e un mese fa è tornata con un punto preziosissimo dalla Turchia (1-1): con un po’ di attenzione in più, potevano essere tranquillamente tre, visto che Calhanoglu e compagni hanno realizzato il gol del pareggio a due minuti dalla fine.

L’Armenia non ha sfigurato neppure in Croazia, una gara sulla carta proibitiva per gli uomini allenati dall’ucraino Oleksandr Petrakov, perdendo “solo” 1-0.

Per continuare ad inseguire il sogno qualificazione i caucasici non devono assolutamente sbagliare la sfida con la rappresentativa meno competitiva del girone, la Lettonia, che ormai non può più arrivare tra le prime due dopo aver perso ben cinque partite su cinque. Per i baltici ci sarebbe in realtà una remotissima possibilità di qualificarsi quantomeno agli spareggi grazie alla vittoria del girone di Lega D nell’ultima Nations League ma che al momento non può neanche essere presa in considerazione. Il commissario tecnico Dainis Kazakevics dovrà peraltro fare a meno di Andrejs Ciganiks, valido esterno sinistro squalificato per somma di ammonizioni, ma soprattutto dell’attaccante Gutkovskis, che ha segnato ben 8 reti nell’ultima Nations League.

Come vedere Lettonia-Armenia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lettonia e Armenia, in programma giovedì alle 18:00 allo Skonto Stadions di Riga, in Lettonia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti delle gare di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Una partita da vincere a tutti costi per l’Armenia, per poi giocarsi il tutto per tutto contro il Galles in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio. Si può dare fiducia ai caucasici, che hanno già battuto la Lettonia a settembre (2-1) e che dovrebbero ripetersi anche nella trasferta di Riga.

Le probabili formazioni di Lettonia-Armenia

LETTONIA (4-4-2): Ozols; Savalnieks, Oss, Dubra, Sorokins; Jaunzems, Emsis, Saveljevs, J. Ikaunieks; Uldrikis, Krollis.

ARMENIA (3-4-2-1): Cancarevic; Calisir, Harutyunyan, Mkrtchyan; Dashyan, Iwu, Spertsyan, Tiknizyan; Zelarayan, Barseghyan; Ranos.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2