Isole Faroe-Polonia è un match valido per la settima giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

L’avventura di Fernando Santos nelle vesti di selezionatore della rappresentativa polacca è finita con enorme anticipo. L’ex commissario tecnico del Portogallo è stato rimosso dall’incarico all’indomani della sconfitta in Albania (2-0), che mette seriamente a rischio la partecipazione di Lewandowski e compagni alla prossima rassegna continentale.

Il tecnico lusitano, che nel 2016 portò la sua nazionale sul tetto d’Europa per la prima volta nella storia, era in carica solo da qualche mese, avendo debuttato lo scorso marzo proprio nelle qualificazioni a Germania 2024. Due vittorie (Albania, Isole Faroe e Germania in amichevole) e tre sconfitte il suo bilancio da commissario tecnico dei Biało-czerwoni: non è bastato per salvare la panchina, visto che a quanto pare non era stato capace di instaurare neppure un buon rapporto coi senatori, probabilmente anche per via delle barriere linguistiche. Al suo posto la federazione ha nominato Michał Probierz, promosso dall’Under-21. La Polonia non può più scherzare con il fuoco dopo la batosta di Tirana. Nel gruppo E è solo quarta in classifica, con meno punti addirittura della Moldavia e rispettivamente a -2 e a -4 da Repubblica Ceca e Albania. Tassativo vincere le prossime due gare contro Faroe e Moldavia, quest’ultima un vero e proprio spareggio.

Probierz e i suoi uomini dovranno riuscirci senza Robert Lewandowski, che si è fatto male durante Porto-Barcellona di Champions League e dovrà restare fuori per un bel po’.

A guidare l’attacco della Polonia nella sfida di Torshavn spetterà allo juventino Arek Milik, a segno con la Juventus sabato nel derby con il Torino. Le Isole Faroe, nonostante i lievi miglioramenti fatti registrare negli ultimi anni, finora le hanno perse tutte, ad eccezione della partita dello scorso marzo con la Moldavia, fermata 1-1 allo stadio Torsvollur. In caso di sconfitta la selezione scandinava sarà matematicamente fuori dai giochi.

Come vedere Isole Faroe-Polonia in diretta tv e in streaming

Isole Faroe-Polonia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Torsvollur di Torshavn, nelle Isole Faroe. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Polonia non può più sbagliare e, nonostante l’assenza pesantissima del suo fromboliere Lewandowski, dovrebbe ottenere un successo rotondo contro le Isole Faroe. Non è da escludere che Zielinski e compagni riescano pure a mantenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Isole Faroe-Polonia

ISOLE FAROE (4-4-2): Lamhauge; Sorensen, Faero, Vatnhamar, Davidsen; Bjertalid, Hendriksson, Mikkelsen, Johansen; Olsen, Edmundsson.

POLONIA (4-5-1): Szczesny; Bereszynski, Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Krychowiak, Zielinski, Kaminski, Szymanski; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2