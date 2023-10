Cipro-Norvegia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Cipro-Norvegia è un match della settima giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

La Norvegia di Erling Haaland è ancora in corsa per la qualificazione ad Euro 2020 ma le sue speranze di farcela direttamente, attraverso la conquista di uno dei primi due posti nel gruppo A, restano molto scarse.

La Scozia prima in classifica è difatti ormai irraggiungibile per gli scandinavi, anche a causa di quella sanguinosa sconfitta rimediata lo scorso giugno all’Ullevaal Stadion di Oslo. La Spagna invece ha solo due punti in più ma gli iberici hanno giocato una partita in meno perché impegnati nella Final Four di Nations League. È su di loro che gli uomini di Stale Solbakken dovranno, in ogni caso, fare la corsa per provare ad evitare i pericolosi spareggi. Sì, perché nel caso in cui Haaland e compagni non riuscissero ad ottenere il pass diretto per la Germania, sono già certi di un posto nei playoff grazie al piazzamento nell’ultima Nations League (arrivarono secondi dietro alla Serbia nella Lega B). Norvegia che ad ogni modo va a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Cipro, travolto 3-1 quattro mesi fa, e Georgia, piegata 2-1 a settembre dai gol di Haaland ed Odegaard.

Continuano, nel frattempo, le critiche riguardo al lavoro del selezionatore, secondo molti addetti ai lavori incapace di dare un’identità ad una rappresentativa che negli ultimi anni ha sfornato giocatori interessanti e di assoluta qualità, compreso ovviamente il fromboliere del Manchester City, tra i principali candidati per il Pallone d’oro 2023.

Farebbe dunque molto rumore un passo falso a Larnaca, contro una selezione che non ha totalizzato neanche un punto. Cinque sconfitte in altrettante partite per gli uomini allenati dall’ex centrocampista georgiano Temur Ketsbaia, nell’ultimo match letteralmente spazzati via dalla Spagna con un tennistico 6-0. Sono già 17 i gol subiti da Cipro, peggio hanno fatto solamente Gibilterra, San Marino e Liechtenstein.

Come vedere Cipro-Norvegia in diretta tv e in streaming

Cipro-Norvegia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà all’AEK Arena di Larnaca, a Cipro. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Probabilmente una delle ultime chance, per la Norvegia, di continuare a concorrere per il secondo posto. Gli scandinavi non brillano, ma contro i disastrosi ciprioti i tre punti dovrebbero arrivare senza troppi problemi. Haaland e compagni segneranno con ogni probabilità dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Cipro-Norvegia

CIPRO (3-5-2): Mall; Karo, Gogic, Laifis; Andreou, Kyriakou, Ioannou, Kousoulos, Correia; Kastanos, Sotiriou.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ajer, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Larsen, Haaland, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3