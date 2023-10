Bielorussia-Romania è un match valido per la settima giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

È la Romania di Edward Iordanescu ad insidiare il primato della Svizzera all’interno del gruppo I. La Tricolorii, quando mancano ancora quattro gare da giocare, ha buone possibilità di qualificarsi alla fase finale di un’importante rassegna internazionale per la terza volta nel nuovo millennio.

Per strappare un pass per l’Europeo tedesco Stanciu e compagni dovranno cercare di fare bottino pieno nelle prossime due partite, abbordabile e da vincere a tutti i costi, contro Bielorussia e Andorra, di fatto già fuori dai giochi qualificazione. L’unica minaccia nella lotta al secondo posto dietro agli elvetici, primi a quota 14 punti, è rimasta Israele, la cui sfida con la Svizzera è stata rinviata a novembre in seguito agli attacchi terroristici dello scorso sabato. Romania che può quindi cogliere l’occasione per salire addirittura momentaneamente in vetta in caso di vittoria sui bielorussi. La selezione di Iordanescu, infatti, ha due punti in meno della Svizzera capolista ed uno in più degli israeliani. La Bielorussia, costretta a giocare in campo neutro per via delle sanzioni dell’Uefa – la sfida con la Romania va in scena a Budapest – ha racimolato solo quattro punti finora.

In estate la federazione ha deciso di sollevare dall’incarico Georgy Kondratyev: al suo posto oggi c’è lo spagnolo Carlos Alos Ferrer, ex commissario tecnico del Ruanda.

Quattro sconfitte, una vittoria contro il Kosovo ed un pari contro l’Andorra. Questo il ruolino della Bielorussia in queste qualificazioni. Guardando i numeri, il principale problema di questa selezione è l’attacco, che ha prodotto a malapena 4 gol. Per il resto, l’unica sconfitta pesante è stata quella all’esordio con la Svizzera (0-5), mentre in quelle successive sono arrivate sempre con un solo gol di scarto (Romania e Israele).

Come vedere Bielorussia-Romania in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bielorussia e Romania è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà al Szusza Ferenc Stadion di Budapest, in Ungheria. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il precedente dello scorso marzo fu molto lottato: la Bielorussia riuscì a riaprire la partita a pochi minuti dalla fine dopo essere andata sotto di due gol nel primo tempo (2-1). La Romania ha una grande occasione davanti a sé ma quella di Budapest è una sfida che cela molte insidie: sta alla selezione di Iordanescu schivarle. Ad ogni modo si può dare fiducia ai rumeni, che dovrebbero spuntarla in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bielorussia-Romania

BIELORUSSIA (5-3-2): Plotnikov; Karpovich, Politevich, Polyakov, Volkov, Pechenin; Korzun, Kaplenko, Bocherov; Kontsevoy, Morozov.

ROMANIA (4-3-3): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Stanciu, Screciu, Cicaldau; Hagi, Alibec, Coman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2