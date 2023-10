Andorra-Kosovo è un match della settima giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

La situazione appare già ben delineata nel gruppo I, dove a giocarsi la qualificazione sono rimaste in tre: Svizzera, Romania e Israele. Quasi fuori dai giochi invece Bielorussia, Kosovo e Andorra, che al termine di questa giornata potrebbero anche dover fare i conti con l’infausto verdetto della matematica.

Un’eventuale sconfitta del Kosovo nel Principato, ad esempio, metterebbe fine ai sogni della selezione balcanica. Ma anche un pareggio potrebbe non bastare a Muriqi e compagni se contemporaneamente la Romania dovesse vincere e la Svizzera capolista riuscisse ad evitare la sconfitta. Speranze al lumicino per gli uomini guidati da Primoz Gliha, ancora a secco di vittorie in questa campagna di qualificazione. Davanti al proprio pubblico il Kosovo ha fermato sia Romania che Svizzera (0-0 e 2-2) ma fuori casa ha raccolto a malapena un punto, perdendo finanche in Bielorussia. Nella sfida contro Andorra i kosovari dovranno per giunta fare a meno del loro giocatore più forte e rappresentativo, Vedat Muriqi, che ha già realizzato 3 gol nelle sei gare giocate finora.

L’ex Lazio sarà assente per squalifica: colpa del cartellino rosso rimediato nell’ultima partita contro la Romania, con l’attuale attaccante del Maiorca ha lasciato in inferiorità numerica i suoi compagni a fine primo tempo, mentre il match era ancora sullo 0-0.

Solo 2 punti in classifica per Andorra ma la piccola selezione dei Pirenei può rimproverarsi davvero poco a differenza del Kosovo. Il commissario tecnico Koldo è riuscito a dare una fisionomia precisa ad una rappresentativa che oggi appare in grado di limitare quanto più possibile i danni contro squadre di gran lunga superiori: aver incassato “solo” 10 gol in 6 partite non è un cattivo risultato ma è a livello offensivo che Andorra fa molta fatica. Contro la Svizzera, un mese fa, i pirenaici non hanno tirato neppure una volta in porta.

Come vedere Andorra-Kosovo in diretta tv e in streaming

Andorra-Kosovo è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà all’Estadi Nacional di Andorra la Vella, nel Principato di Andorra. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’assenza di Muriqi è un brutto colpo per un Kosovo che in attacco è sembrato dipendere quasi esclusivamente dall’ex laziale. La vittoria dovrebbe arrivare ugualmente ma è improbabile che assisteremo ad una gara prolifica: le reti complessive dovrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Andorra-Kosovo

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Nicolas, Llovera, Guillen, Alavedra, Garcia; Vales, Rebes, Vales, Cervos; Fernandez.

KOSOVO (4-4-2): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada; Berisha, Loshaj, Berisha, Zhegrova; Rashica, Rrahmani.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1