I pronostici di martedì 10 ottobre: Serie C, EFL Trophy

I pronostici di martedì 10 ottobre: in attesa delle partite delle nazionali, si gioca una partita di Serie C e ventuno della EFL Trophy.

Un paio di volte all’anno capita che non si giochi a pallone in giro per il mondo a causa della sosta per le partite delle nazionali e che salga alla ribalta l’EFL Trophy, una coppa che ha poca importanza in Inghilterra e che viene per lo più snobbata. La giocano le squadre di League One e League Two più sedici formazioni Under 21 tra quelle che militano in Premier League e Championship.

Il torneo riscuote un po’ di successo solo nelle ultime battute, quando in palio c’è la possibilità di giocare la finale nella prestigiosa cornice di Wembley. In campo vanno per lo più formazioni sperimentali, gli allenatori fanno ampio turn over e con le squadre giovanili di mezzo in generale c’è una certa tendenza ad assistere a partite ricche di gol.

Pronostici altre partite

Tra le partite che promettono un alto numero di gol occhio a Blackpool-Liverpool U21, Tranmere Rovers-Leicester U21, Mansfield-Doncaster, Exeter City-Arsenal U21 e Charlton-Aston Villa U21.

L’Arsenal U21 ha giovani di grandissimo talento, in particolare Amario Cozier-Duberry, Reull Walters ed Ethan Nwaneri che ha già esordito in Premier League ad appena 16 anni.

Da almeno un gol per squadra ci sono Notts County-Derby County, Harrogate Town-Accrington Stanley e Sutton United-Crawley.

Vincenti

• Blackpool (in Blackpool-Liverpool U21, EFL Trophy, ore 20:00)

• Charlton Athletic (in Charlton Athletic-Aston Villa U21, EFL Trophy, ore 20:00)

• Arsenal U21 (in Exeter City-Arsenal U21, EFL Trophy, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Blackpool-Liverpool U21, EFL Trophy, ore 20:00

• Tranmere Rovers-Leicester U21, EFL Trophy, ore 20:00

• Mansfield-Doncaster, EFL Trophy, ore 20:00

• Charlton-Aston Villa U21, EFL Trophy, ore 20:00

• Exeter City-Arsenal U21, EFL Trophy, ore 20:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Notts County-Derby County, EFL Trophy, ore 20:00

• Harrogate Town-Accrington Stanley, EFL Trophy, ore 20:45

• Sutton United-Crawley, EFL Trophy, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Brindisi-Juve Stabia, Serie C, ore 18:30)