I pronostici di lunedì 9 ottobre: al via la sosta per le nazionali, in campo Serie C, Segunda Division, League 1 e altri campionati minori.

I principali campionati europei si fermano a partire da oggi per dare spazio agli impegni delle nazionali, spazio alle categorie minori con le partite di questo lunedì di Serie C e Segunda Division spagnola.

Nel girone A di Serie C il Vicenza di Aimo Diana è tra le candidate alla promozione finale e lo ha dimostrato con un avvio di stagione molto positivo: quattro vittorie, due pareggi, undici gol fatti e solo due subiti. La partita di oggi però non sarà semplicissima: la Pro Vercelli in casa non hanno ancora perso e hanno segnato otto gol in tre partite.

Squadra ospite favorita anche in Arezzo-Cesena: la truppa di Mimmo Toscano sta dando spettacolo, in tutte le partite finora disputate ci sono stati almeno tre gol complessivi. Divertenti anche le partite del Grosseto che ha sempre sia segnato che subito gol.

Pronostici altre partite

Gol in arrivo anche in Potenza-Avellino e nella Liga Adelante spagnola nella sfida tra Villarreal B ed Espanyol in cui sono gli ospiti a partire favoriti per la vittoria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Espanyol vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Villarreal B-Espanyol, Liga Adelante, ore 21:00

Vincenti

• Vicenza (in Pro Vercelli-Vicenza, Serie C, ore 20:30)

• Espanyol (in Villarreal B-Espanyol, Liga Adelante, ore 21:00)

• Cesena (in Arezzo-Cesena, Serie C, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Guangzhou Evergrande-Wuxi Wugou, League One – Cina, ore 13:30

• Pro Vercelli-Vicenza, Serie C, ore 20:30

• Arezzo-Cesena, Serie C, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Pro Vercelli-Vicenza, Serie C, ore 20:30

• Arezzo-Cesena, Serie C, ore 20:45

• Avellino-Potenza, Serie C, ore 20:45

Il “clamoroso”

Espanyol vincente e almeno un gol per squadra (in Villarreal B-Espanyol, Liga Adelante, ore 21:00)