Napoli-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Fiorentina è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Prima che a Napoli arrivasse Rudi Garcia, tra i nomi spuntati fuori per il post-Spalletti c’era anche quello di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina.

Un tecnico emergente che potesse assicurare una certa continuità con i dettami tattici di uno dei principali artefici della vittoria dello scudetto, oggi al timone della nazionale italiana. Ma alla fine non se n’è fatto nulla. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha poi virato sul francese, reduce da un’esperienza controversa in Arabia Saudita. Italiano arriverà dunque al “Maradona” nuovamente nella veste di avversario, con l’obiettivo di realizzare un’altra impresa come quella dell’aprile 2022, quando la Viola sorprese i partenopei (2-3), l’unica vittoria dei toscani negli ultimi sei confronti in massima serie con il Napoli. I campioni d’Italia hanno cambiato passo nelle ultime settimane e lo stesso Garcia si è potuto scollare un po’ di pressione di dosso dopo un avvio a dir poco complicato. Hanno recuperato diverse posizioni in classifica, portandosi a -4 dalla vetta, grazie alle due vittorie di fila con Udinese e Lecce, partite in cui l’ex allenatore della Roma ha ritrovato l’attacco devastante dello scorso anno: quattro gol ai friulani ed altrettanti ai salentini.

Fiorentina in serie positiva

In settimana, invece, il Napoli non è riuscito ad evitare la sconfitta con il Real Madrid (2-3) dell’ex Ancelotti in Champions League, pur avendo interpretato bene la gara e giocato praticamente alla pari con i Blancos.

La Fiorentina è reduce dall’intensissimo match di Conference League con il Ferencvaros, in cui si sono visti pregi e difetti della Viola, disastrosa per 60 minuti e spettacolare negli ultimi 30. Il 2-2 del “Franchi” non gli consente di fare passi avanti nel girone ma conferma l’imprevedibilità di una squadra che può essere capace di tutto. I gigliati in classifica hanno gli stessi punti del Napoli, 14, e non perdono da ben sei partite, tra coppe e campionato.

Napoli-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Garcia dovrebbe confermare quasi in toto l’undici che martedì è sceso in campo con il Real Madrid: l’unica novità riguarderà molto probabilmente la corsia mancina, dove Mario Rui prenderà il posto di Olivera. Davanti largo al solito tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Out Juan Jesus, Rrahmani e l’ex Gollini.

Dall’altro lato, Italiano continuerà con le sue rotazioni, chiedendo gli straordinari ad alcuni punti fermi, tra cui Gonzalez, Bonaventura (convocato nuovamente in nazionale, Martinez Quarta, Terracciano e il giovane talento Kayode. A sinistra più Parisi di Biraghi: l’ex terzino dell’Empoli è stato tra i migliori in campo giovedì contro il Ferencvaros.

Come vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Fiorentina, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nella passata stagione la Fiorentina fu una delle poche squadra a fermare il Napoli (0-0 a Firenze) ma al ritorno si arrese 1-0 agli azzurri, appena laureatisi campioni d’Italia. Stavolta sembrano esserci i presupposti per assistere ad una gara prolifica, scontrandosi due squadre che amano attaccare. Entrambe, infatti, potrebbero accusare un po’ di fatica per gli impegni europei e poi le rispettive difese sono tutt’altro che ermetiche. Napoli leggermente favorito in un match i gol non mancheranno né da una parte né dall’altra.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1