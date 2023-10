I pronostici di domenica 8 ottobre: in campo prima della sosta Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati minori.

L’ottava giornata di Serie A si chiude questa domenica con un posticipo ad alto tasso spettacolare tra Napoli e Fiorentina: i gol non dovrebbero mancare, così come in Brighton-Liverpool di Premier League e nel match stellare tra Arsenal e Manchester City in cui l’allievo Arteta proverà a vendicarsi del maestro Guardiola dopo il titolo soffiato in rimonta nella scorsa stagione.

In Bundesliga appaiono altamente probabili i successi interni del Bayer Leverkusen e del Bayer Monaco rispettivamente contro Colonia e Friburgo.

Pronostici altre partite

Rubano l’occhio altre due partite in cui c’è da aspettarsi almeno un gol segnato per squadra Lazio-Atalanta nella nostra Serie A e Atletico Madrid-Real Sociedad nella Liga spagnola.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monza vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Salernitana, Serie A, ore 12:30

Vincenti

• Marsiglia (in Marsiglia-Le Havre, Ligue 1, ore 13:00)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Colonia, Bundesliga, ore 15:30)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga, ore 17:30)

• Barcellona (in Granada-Barcellona, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Brighton-Liverpool, Premier League, ore 15:00

• Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga, ore 17:30

• Napoli-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Lazio-Atalanta, Serie A, ore 15:00

• Atletico Madrid-Real Sociedad, Liga, ore 16:15

• Arsenal-Manchester City, Premier League, ore 17:30

Il “clamoroso”

Villarreal vincente e almeno un gol per squadra (in Villarreal-Las Palmas, Liga, ore 14:00)