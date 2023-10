Monza-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Salernitana è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il primo squillo del Monza dopo tre pareggi di fila è arrivato forse nella partita sulla carta più complicata, contro un Sassuolo che arrivava sulle ali dell’entusiasmo per le vittorie consecutive ottenute ai danni di Juventus e Inter nel giro di pochi giorni.

I brianzoli hanno giocato una gara accorta, neutralizzando l’attacco degli emiliani – sempre in gol nei quattro match precedenti – e trovando il gol decisivo a metà ripresa con Colombo, il centravanti scuola Milan arrivato negli ultimi giorni di mercato su richiesta del tecnico Raffaele Palladino. Secondo successo stagionale per i biancorossi, il primo in trasferta, che conferma la loro crescita dopo una partenza in sordina. Non sarà ancora il Monza dello scorso anno, ma il bilancio delle prime sette giornate di campionato non può essere che positivo: sì, è vero, è arrivato qualche pareggio di troppo ma finora le uniche sconfitte gli uomini di Palladino le hanno rimediate contro Inter e Atalanta, due avversari superiori e che lottano per obiettivi diversi. Il principale difetto di questo Monza sono i gol: i brianzoli ne hanno segnati solo 5 in 7 partite, uno in più della Salernitana di Paulo Sousa, che in questo fine settimana sarà ospite dei biancorossi all’U-Power Stadium. La situazione di classifica dei granata però è ben più drammatica, al punto da fare vacillare la panchina dell’allenatore portoghese. Serve una reazione al più presto: i campani sono penultimi in classifica ed hanno perso quattro delle ultime cinque partite, incassando otto gol e segnandone a malapena uno. Sabato scorso è stata severa la lezione impartita dall’Inter, che nel secondo tempo, trascinata da Lautaro, ha banchettato all’Arechi (0-4).

Monza-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino in difesa dovrà probabilmente fare ancora a meno di Izzo: il terzetti difensivo sarà di nuovo composto da Caldirola, Pablo Marì e Carboni. In dubbio anche Pessina ma il capitano biancorosso dovrebbe stringere i denti. Papu Gomez, arruolato dal mercato degli svincolati, partirà dalla panchina: sulla trequarti tocca alla coppia Colpani-Mota.

Dall’altro lato, Sousa spera di recuperare Candreva e Coulibaly ma i due potranno essere utilizzato solamente a gara in corso se dovessero farcela a recuperare. In difesa si contendono una maglia Pirola e Lovato, davanti Martegani e Cabral a supporto di Dia.

Come vedere Monza-Salernitana in diretta tv e in streaming

Monza-Salernitana è in programma domenica alle 12:30 all’U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Monza e Salernitana anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tra Serie A e Serie B la Salernitana non ha mai battuto il Monza in trasferta e negli ultimi quattro precedenti i brianzoli l’hanno spuntata in ben tre occasioni. I granata però non possono permettersi ulteriori passi falsi, perché un’altra sconfitta potrebbe far saltare la panchina di Sousa. Non è da escludere, dunque, un risultato positivo degli ospiti, che contro un Monza in crescita getteranno verosimilmente il cuore oltre l’ostacolo.

Le probabili formazioni di Monza-Salernitana

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Bohinen, Legowski; Kastanos, Martegani, Cabral; Dia.

La Salernitana riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1