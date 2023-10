Granada-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Granada-Barcellona è una partita della nona giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il pareggio sul campo del Maiorca ha bloccato un poco, nella Liga, il cammino del Barcellona. Che adesso è secondo in classifica alle spalle del Real Madrid e che prima della sosta andrà a giocare sul campo del Granada. Non il più semplice impegno per gli uomini di Xavi.

Che si presenteranno senza il bomber principe, quel Lewandowski che contro il Porto si è fatto male ed ha dovuto lasciare il campo a Ferran Torres, che poi si è rivelato decisivo con la gara che ha spaccato il match. Insomma, Xavi dalla panchina ha trovato il jolly giusto. Un jolly che nella serata di campionato dovrebbe invece partire dall’inizio. Come detto prima, però, per i catalani non sarà semplicissimo per un motivo principale. Il Granada ha assoluto bisogno di punti vista la precaria situazione di classifica.

Penultimo posto con soli cinque punti conquistati in otto partite per i padroni di casa. Che però non sono così distanti dalla zona salvezza e sognano, letteralmente, di fare punti per cercare di andare alla sosta con un poco di tranquillità. Sarebbe importantissimo riuscire a fare questo, ma il Granada sa, inoltre, che non sono di certo queste le partite da vincere. Ci si proverà, senza discussioni, e servirà mettere “il cuore oltre l’ostacolo”.

Dove vedere Granada-Barcellona in diretta tv e streaming

Granada-Barcellona è una gara valida per la nona giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive e che, anche con una certa difficoltà perché nessuna partita è semplice, il Barcellona alla fine dovrebbe portare a casa. Match che regalerà alla formazione di Xavi tre punti pesantissimi per cercare di ripetersi in Liga dopo il trionfo dello scorso anno.

Le probabili formazioni di Granada-Barcellona

GRANADA (4-4-2): Ferreira; Sanchez, Miquel, Torrente, Neva; Callejon, Ruiz, Gumbau, Zaragoza; Uzuni, Boye.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Araujo, Balde; Fermin, Romeu, Gavi; Yamal, Torres, Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3