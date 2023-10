Carolina Stramare in lingerie è una dea: il body supersexy è una calamita per i like

Carolina Stramare è tornata a far sognare i fan. La foto apparsa sul suo profilo Instagram ha fatto il boom di like.

Il suo fascino ha conquistato il pubblico portandola alla consacrazione e oggi è celebre per essere una delle modelle più apprezzate nel Paese. Carolina Stramare è un volto amatissimo dagli spettatori, salito alla ribalta grazie alla partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia (del quale si è aggiudicata la vittoria nel 2019). Di recente, ha sorpreso i follower con una foto semplicemente mozzafiato.

Questa non è, ovviamente, la prima volta in cui la meravigliosa Carolina Stramare incanta i social con i suoi scatti da capogiro. La modella, d’altronde, possiede una sensualità ed una classe a cui è davvero impossibile resistere. Il suo viso angelico, con quegli occhi profondi, ha stregato i fan. E con il suo fisico avvenente possiamo dire che ha fatto una vera e propria strage di cuori.

Mantenere la calma davanti alle sue foto è un’impresa per gli utenti, che puntualmente la sommergono di like e commenti sotto ai suoi post. In seguito alla partecipazione a Miss Italia, Carolina è approdata sul piccolo schermo facendosi conoscere anche al grande pubblico in trasmissioni come Scherzi a Parte, che ha condotto accanto ad Enrico Papi, e Pechino Exprexx, al quale ha preso parte in qualità di concorrente quest’anno.

Carolina Stramare, una strage di cuori in lingerie: impossibile resisterle

La sua popolarità è cresciuta notevolmente in poco tempo. Carolina ha dimostrato di avere un carattere molto determinato, oltre ad essere di una bellezza disarmante, e con la sua simpatia si è guadagnata gli affetti di tantissime persone. I gossip intorno alla sua vita privata degli ultimi tempi, poi, hanno contribuito ad aumentare la curiosità intorno a lei. La modella, infatti, negli scorsi mesi ha reso ufficiale la sua relazione con Pietro Pellegri.

La conferma è arrivata con la condivisione di un selfie, da parte di Carolina, insieme all’attaccante del Torino. La notizia, in poco tempo, è diventata virale. Da allora, tuttavia, la modella non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua vita sentimentale. Ovviamente, però, non ha smesso di tenere aggiornati i fan sul suo lavoro e le sue attività, senza mancare di condividere scatti in cui è possibile vederla all’opera.

Come nel caso dell’ultima foto apparsa sul suo profilo: Carolina è più sensuale che mai mentre indossa solamente una lingerie in pizzo, che lascia intravedere le sue curve da perdere il respiro. La modella ha sorpreso i fan con lo scatto, a dir poco meraviglioso. Affascinante come sempre, la Stramare ha conquistato tutti facendo il pieno di like.