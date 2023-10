Cagliari-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Roma è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per la seconda volta in stagione la Roma è riuscita a vincere due partite consecutive ma si tratta, come allora, di risultati, per così dire, da prendere con le pinze, visto che i giallorossi nel giro di pochi giorni hanno affrontato il Frosinone (2-0) in campionato ed i modesti svizzeri del Servette, travolti 4-0 all’Olimpico giovedì scorso nel match valido per la fase a gironi dell’Europa League.

Lo stesso José Mourinho, a fine gara, ci ha tenuto a spegnere gli entusiasmi, dicendo che contro avversari di questo calibro – riferendosi agli elvetici – non prendere tutti e tre i punti sarebbe qualcosa di molto grave per un club ambizioso come quello capitolino. Roma completamente guarita, insomma? No, ma è fondamentale trovare un minimo di continuità prima della sosta per le nazionali, anche perché l’attuale classifica vede i giallorossi occupare un anonimo tredicesimo posto, con la zona Europa distante già cinque lunghezze. Non si sono placate del tutto neppure le voci riguardo ad un esonero del tecnico portoghese, che secondo il principale quotidiano sportivo della Capitale resta fortemente in bilico: in caso di sconfitta contro il Cagliari la sua panchina potrebbe anche saltare. Non rischia invece Claudio Ranieri – romano, romanista e amatissimo dai tifosi giallorossi – malgrado la sua squadra si ritrovi da sola all’ultimo posto in classifica.

Per i sardi non è tutto perduto ma per il momento restano una delle tre squadre a non aver vinto una partita e devono urgentemente migliorare i numeri offensivi: il loro è il secondo peggior attacco del campionato, con due reti segnate. E la retroguardia è tutt’altro che solida, avendo incassato ben otto gol tra Atalanta, Milan e Fiorentina. Quella di Firenze, a detta dello stesso allenatore, è stata probabilmente la prestazione più brutta (3-0).

Cagliari-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri potrebbe dover rinunciare all’attaccante angolano Luvumbo anche contro la Roma: in attacco giocheranno Petagna e Oristanio. L’esperto tecnico consegnerà le chiavi del centrocampo al talentino Prati: ai suoi fianchi Makoumbou e Sulemana. In difesa il polacco Wieteska è tallonato da Obert, tra i pali invece dovrebbe debuttare Scuffet.

Pochi dubbi per Mourinho: a centrocampo dovrà fare a meno di capitan Pellegrini, che si è fatto male in Europa League; al suo posto toccherà all’ex Lione Aouar. Nonostante Belotti abbia segnato due gol in coppa, davanti l’allenatore lusitano darà fiducia al tandem formato da Lukaku – già cinque gol da quando veste la maglia giallorossa – e Dybala. A causa delle tante assenze in difesa, verrà nuovamente arretrato Cristante.

Come vedere Cagliari-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Roma, in programma domenica alle 18:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

È un momento delicato quello che attraversa il Cagliari, penalizzato anche da un calendario poco clemente. La Roma non è l’avversaria adatta per tornare a fare punti ma i sardi devono tirare fuori l’orgoglio dopo tre sconfitte pesanti. I giallorossi, dal canto loro, hanno fatto progressi dal punto di vista difensivo, tenendo la porta inviolata per due partite di fila: l’hanno fatto, però, in test poco significativi. In sei degli ultimi sette precedenti abbiamo assistito a match prolifici, con entrambe le squadre a segno e non è da escludere che il trend continui anche stavolta.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Augello; Oristanio, Petagna.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

La Roma riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2