Sinner, pessimo tempismo: Maria brinda e dimentica Jannik

Sinner, la foto apparsa sui social qualche minuto dopo la sua vittoria a Pechino ha sollevato innumerevoli interrogativi: che succede?

Jannik Sinner è stato categorico fin dal primo istante. Non vuole che la vita privata interferisca con la sua carriera sportiva, il che spiega come mai sul suo profilo social non ci siano rimandi alla famiglia, agli amici e alla fidanzata. E la sua decisione, col senno di poi, è ragionevole e sensata.

Esporsi mediaticamente non paga, come dimostra il caso Berrettini-Satta. Il martello romano, benché ora la bufera sia passata, è stato a lungo bersagliato per via della sua storia con la bella Melissa. Fa bene il giovane altoatesino, quindi, a tenere per sé i dettagli della sua relazione. Che, seppur lontano dagli occhi indiscreti del popolo dei social, va avanti a gonfie vele. O così, almeno, pare. Già, perché un certo dettaglio, nelle ultime ore, ha seminato un po’ di scompiglio nella fandom della coppia. Siamo abituati, oramai, al fatto che Maria Braccini viva i successi del suo fidanzato da dietro le quinte, ma stavolta i conti proprio non tornano.

Lady Sinner non è molto attiva sui social, seppure sul web si scriva di lei che è un’influencer. Posta dei contenuti molto di rado e, dopo qualche settimana di assenza, è tornata a farlo proprio in uno dei giorni più gloriosi della carriera di Jannik. Quello in cui, cioè, l’altoatesino ha finalmente battuto la sua bestia nera, il russo Daniil Medvedev, vincendo l’Atp 500 di Pechino.

Sinner vince, ma il silenzio di Maria è sospetto

E fin qui non ci sarebbe fondamentalmente niente di strano, se non fosse che la bella Maria è parsa interessata a tutto tranne che al trionfo della sua dolce metà. Cosa che potrebbe essere normale e voluta proprio da Jannik, tra l’altro, eppure sono in tanti a chiedersi perché non abbia “festeggiato” in alcun modo la vittoria del partner.

La Braccini ha postato una carrellata di foto direttamente dall’Oktoberfest di Monaco di Baviera proprio qualche minuto dopo che Sinner ha battuto Medvedev. Un tempismo pessimo e, soprattutto, sospetto. In mezzo ad un mare di dubbi circa l’effettiva natura del loro rapporto resta, però, una certezza indissolubile: in questi scatti, Maria è semplicemente pazzesca.

Indossa un abito tipico bavarese, dalla scollatura molto accentuata, che focalizza l’attenzione sul suo maestoso décolleté. Sorride, se la spassa e brinda con un boccale di birra bionda. E speriamo che almeno un Prosit lo abbia dedicato al suo fidanzato, nuovo numero 4 del mondo.