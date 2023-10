Modena-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Modena-Palermo è valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Nello scorso fine settimana è arrivata la prima sconfitta in questa stagione per il Modena di Bianco, che in casa ci ha rimesso le penne contro un Venezia che sembra essere in corsa – almeno la classifica recita così al momento – per un posto diretto in Serie A. Una battuta d’arresto che ci può stare dopo una bella serie di risultati utili di fila. Anche se adesso il calendario non viene in aiuto dei gialli emiliani, visto che in città arriva un Palermo forte. Molto forte.

La squadra di Corini – lei sì candidata a chiudere tra le prime due alla fine della stagione già prima dell’inizio del campionato – è seconda in classifica e, nell’ultimo turno al Barbera ha ribaltato nel secondo tempo il SudTirol. Non l’ultima arrivata. Una enorme prova di carattere per i rosanero trascinati da un pubblico magnifico che sogna ad occhi aperti il ritorno nella massima serie. Nelle ultime cinque partite il Palermo ne ha vinte quattro (caduto in casa contro il Cosenza in pieno recupero, e pure in maniera immeritata) e in trasferta, in questa stagione, non ha mai perso. Un solo pari, al debutto contro il Bari, poi solamente affermazioni: tre, per la precisione contro Reggiana, Ascoli e Venezia. Insomma, una squadra davvero forti che ha nelle corde il colpo esterno.

La tenuta difensiva è una questione fondamentale: il Palermo non ha mai subito ancora più di una rete nella stessa gara. Ha preso Lucioni, uno che ha esperienza in salti di categoria, che ha regalato una solidità difensiva importante. Siamo pronti ad essere smentiti dal risultato, ma contro il Modena difficilmente questa statistica verrà ribaltata.

Come vedere Modena-Palermo in diretta tv e in streaming

Modena-Palermo è in programma sabato 7 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Modena-Palermo

Una gara che il Palermo non dovrebbe perdere anche per quello che è il cammino esterno della squadra di Corini. Una gara che i rosanero possono anche portare a casa. Le qualità ce le hanno.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada, Bonfanti; Manconi.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Segre; Mancuso, Brunori, Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2