Cosenza-Lecco, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Lecco è valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Un cammino a due volti. E anche alla rovescia rispetto a quelli che tutti immaginano. Il Cosenza vince fuori casa e perde, o pareggia, al Marulla. Nelle ultime due uscite i calabresi hanno vinto prima a Palermo e poi a Pisa. Mentre tra le mura amiche hanno pareggiato contro il SudTirol e perso contro la Cremonese. Vero che le due sfide interne erano difficili, però è altrettanto vero che il rendimento debba cambiare per forza di cose. E occasione migliore di questa onestamente non c’è.

Sì, perché in Calabria arriva il Lecco. Ultimo in classifica con un solo punto anche se i lombardi hanno giocato fino al momento solamente cinque partite rispetto alle 8 di quasi tutte le altre. Ma questo cambia poco, nel giudizio generale della formazione neopromossa. Quello che interessa è sicuramente capire i motivi di questo avvio a rilento. Un avvio che mette immediatamente a repentaglio la categoria se non ci sarà una inversione di marcia immediata. E a pensarci bene, non sappiamo quando questa inversione possa davvero arrivare. Il Cosenza in questo momento è in forma, ha capito che in casa non può più sbagliare a farà di tutto per prendersi una vittoria che aprirebbe degli scenari assai interessanti alla squadra di Fabio Caserta. Che in questo momento sarebbe anche nei playoff, ma che sa bene che deve mettere in cascina dei punti pesantissimi per la salvezza, prima, per poi pensare magari al dopo. Insomma, i calabresi in questo match sono ampiamente favoriti e hanno le carte in regola per prendersi tre punti di platino.

Come vedere Cosenza-Lecco in diretta tv e in streaming

Cosenza-Lecco è in programma sabato 7 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cosenza-Lecco

Ci sta una vittoria del Cosenza contro un Lecco in crisi che ha perso anche contro il Cittadella nell’ultimo turno subendo due reti in pochi minuti e vedendosi così annullare il vantaggio iniziale. Calabresi in forma e che anche mentalmente hanno l’intenzione di alzare il livello. Match che quindi è bello che indirizzato.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Praszelik, Calo; Marras, Voca, Mazzocchi; Tutino.

LECCO (3-5-2): Saracco; Battistini, Lemmens, Caporale; Guglielmotti, Ionita, Degli Innocenti, Sersanti, Lepore; Buso, Novakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0