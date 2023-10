Maiorca-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Valencia è una partita della nona giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sei punti nelle ultime cinque partite per il Maiorca, che oggettivamente un poco si deve preoccupare della classifica. Adesso si è poco sopra dalla zona rossa della graduatoria, una situazione che non lascia sereni i padroni di casa.

Come vi abbiamo raccontato nel corso di queste settimane, parlando in questo caso del Valencia, il cammino degli ospiti della serata di sabato sembra identico a quello delle scorse stagioni: avvio importante che dà un poco di illusione, e poi tanti giri a vuoto. Nelle ultime tre uscite infatti sono arrivate due sconfitte con un solo pareggio in casa dell’Almeria. Servirebbe una vera e propria sterzata, e questa ci potrebbe essere solamente con una vittoria. Ma il Maiorca come raccontato prima non può permettersi di sbagliare nulla.

La sensazione è che in questo match verrà fuori soprattutto la paura di perdere che la voglia di vincere. Una paura che potrebbe portare ad una partita contratta, con poche emozioni, e che potrebbe anche essere decisa da un episodio. Arriverà? Questo non lo sappiamo, sono pochi quelli che possono inventarsi qualcosa.

Dove vedere Maiorca-Valencia in diretta tv e streaming

Maiorca-Valencia è una gara valida per la nona giornata della Liga ed è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Paura di perdere, quindi, più di voglia di vincere. Squadre chiuse, concentrate, e tatticamente accorte. La nostra lettura per questo match è questa. E quindi appare chiaro che la partita nell’isola spagnola possa finire in pareggio. In un match che dovrebbe regalare meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Maiorca-Valencia

MAIORCA (4-3-1-2): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Nastasic, Lato; Sanchez, Samu, Darder, D Rodriguez; Prats, Muriqi.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Mosquera, Diakhaby, Paulista, Ozkacar; Pepelu, Guerra; D Lopez, Almeida, Duro; Yaremchuk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1