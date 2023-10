Lecce-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Sassuolo è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Le sconfitte, entrambe preventivabili, rimediate con Juventus e Napoli negli ultimi due turni non ridimensionano minimamente ciò che è stato in grado di fare il Lecce in questo primo scorcio di campionato. I salentini, prima di affrontare due candidati al titolo come bianconeri e azzurri nel giro di pochi giorni, erano arrivati a frequentare zone di classifica a loro sconosciute grazie ad una delle migliori partenze di sempre da parte del club giallorosso in Serie A (tre vittorie casalinghe e due pareggi esterni).

Nella trasferta con la Juve la squadra di Roberto D’Aversa ha pagato l’atteggiamento troppo rinunciatario (1-0), mentre nel match di sabato scorso con il Napoli ha ben poco da rimproverarsi, davanti ad una prestazione scintillante dei campioni d’Italia, che al “Via del Mare” hanno fatto il bello e il cattivo tempo (0-4). Due partite, insomma, in cui l’attacco del Lecce ha sparato a salve, dopo che nelle prime cinque giornate aveva sempre trovato la via del gol. Vedremo se la scarsa prolificità offensiva caratterizzerà anche la sfida con il Sassuolo, che ci aiuterà a capire se questa squadra è davvero in grado di alzare l’asticella o se l’unico obiettivo può essere quello della salvezza. Un discorso che vale probabilmente anche per gli emiliani. Che, dopo essersi presi gli scalpi di Juventus e Inter, si sono arresi a sorpresa al Monza (0-1), restando a secco di gol e riproponendo quella versione del Sassuolo deludente che avevano conosciuto ad agosto contro Atalanta e Napoli. Sconfitte come quelle con i brianzoli non aiutano certo a decifrare una squadra che spesso si spegne contro avversari alla portata, quando c’è da fare il famigerato salto di qualità.

Lecce-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

D’Aversa perde Blin ma a centrocampo ritrova Kaba, assente contro il Napoli per squalifica. Il guineano ex Valenciennes ricomporrà il trio con Ramadani e Rafia. I ballottaggi più serrati sono in difesa, dove Gendrey e Gallo sono insidiati da Venuti e Dorgu.

Due assenze importante invece per Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo. In difesa difficile recuperi Tressoldi, mentre a centrocampo non ci sarà Matheus Henrique, alle prese con un problema al bicipite femorale sinistro. In mediana chance per Lipani, che farà coppia con Boloca. Davanti Pinamonti, supportato da Berardi, Bajrami e Laurienté.

Come vedere Lecce-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Lecce-Sassuolo è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lecce e Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un match di difficile lettura tra due squadre imprevedibili. Basta dare un’occhiata agli ultimi risultati. Non sono mancate le luci, tuttavia, in quest’inizio di stagione di Lecce e Sassuolo, che in classifica hanno rispettivamente 11 e 9 punti. I salentini non hanno mai battuto gli emiliani nei precedenti in massima serie, stavolta però dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta per voltare pagina dopo due sconfitte consecutive. Ha voglia di riscatto anche il Sassuolo, battuto inaspettatamente dal Monza. La difesa neroverde, intanto, è allergica ai clean sheet: finora non ne ha collezionato neppure uno: la sensazione è che il trend prosegua anche in Salento.

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Lipani; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2