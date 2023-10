I pronostici di venerdì 6 ottobre: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 6 ottobre, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più due partite della Saudi Pro League.

Terminata la tre giorni di coppe tornano in campo i principali campionati europei con gli anticipi del venerdì, prima dell’imminente sosta per le nazionali. In Serie A ci sono già due partite: Empoli e Udinese proveranno a risollevarsi dopo un avvio di stagione disastroso, promette maggiore divertimento e gol l’altra sfida tra Lecce e Sassuolo.

Nella Liga spagnola l’Athletic Bilbao parte favorito sull’Almeria fanalino di coda, attesa una goleada da parte dell’Al Nassr contro l’Abha Club nel campionato dell’Arabia Saudita dove si gioca anche il big match tra i campioni in carica dell’Al Ittihad e l’Al Ahli rinforzato dagli acquisti dei vari Ibanez, Kessiè, Mahrez e Firmino.

Pronostici altre partite

Promettono gol anche Fortuna Dusseldorf-Osnabruck e Kaiserslautern-Hannover di Zweite Liga e Borussia Moenchengladbach-Mainz di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• AL Nassr vincente e almeno tre gol complessivi in AL Nassr-Abha Club, Saudi Pro League, ore 17:00

Vincenti

• Fortuna Dusseldorf (in Fortuna Dusseldorf-Osnabruck, Zweite Liga, ore 18:30)

• Al Ittihad o pareggio (in Al Ittihad-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Brescia o pareggio (in Brescia-Feralpisalò, Serie B, ore 20:30)

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Almeria, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fortuna Dusseldorf-Osnabruck, Zweite Liga, ore 18:30

• Kaiserslautern-Hannover, Zweite Liga, ore 18:30

• Adana Demirspor-Trabzonspor, Super Lig, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Ittihad-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00

• Borussia Moenchengladbach-Mainz, Bundesliga, ore 20:30

• Lecce-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Strasburgo-Nantes, Ligue 1, ore 21:00)