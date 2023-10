Empoli-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Udinese è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un anno fa, proprio di questi tempi, Empoli e Udinese navigavano a vele spiegate verso un obiettivo, la salvezza, che sarebbe stata raggiunta molto prima del previsto. La situazione, oggi, è invece radicalmente mutata e con essa anche le prospettive: toscani e friulani attraversano un momento di crisi dal quale fanno fatica a venirne fuori.

La classifica, del resto, parla chiaro. L’Udinese è una delle tre squadre che ancora non ha vinto nemmeno una partita ed è diciassettesima, appena un punto sopra la zona rossa. Quattro pareggi e tre sconfitte per gli uomini di Andrea Sottil: lì davanti manca un attaccante di spessore che la butti dentro con maggiore frequenza, cosa che per il momento non possono assicurare né Thauvin né Lucca, nonostante l’ex centravanti di Pisa e Ajax si sia sbloccato la settimana scorsa. A centrocampo il solo Samardzic non può bastare – Sottil punta molto su Pereyra, tornato ad inizio settembre da svincolato – ma le lacune sono un po’ in tutti i reparti. Nell’ultimo turno l’Udinese ha evitato la sconfitta in pieno recupero con il Genoa (2-2) grazie ad un’autorete del rossoblù Matturro: i problemi restano ma a livello offensivo ha comunque battuto un colpo dopo che nelle prime sei partite aveva realizzato a malapena due gol. Ha fatto molto peggio l’Empoli, che di gol ne ha segnato solamente uno, quello del gioiellino Baldanzi che nel turno infrasettimanale ha castigato la Salernitana. La vittoria con i granata però non ha fatto da spinta propulsiva: domenica la formazione di Aurelio Andreazzoli è nuovamente naufragata a Bologna (3-0), rimanendo in piena zona retrocessione, al penultimo posto in classifica.

Empoli-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Andreazzoli sembra orientato ad esplorare altre soluzioni in un attacco che finora ha deluso ed accanto a Cambiaghi questa volta potrebbe giocare Shpendi. In difesa, a sinistra, agirà Bastoni, scelta obbligata visti le indisponibilità di Cacace e Pezzella. A centrocampo si contendono una maglia Fazzini, Marin e Grassi, sicuri del posto invece Maleh e Ranocchia.

Nell’Udinese, che dovrà fare a meno dello squalificato Lovric, Samardzic partirà dal 1′ con Pereyra e Walace. In attacco invece toccherà nuovamente alla coppia Thauvin-Lucca.

Come vedere Empoli-Udinese in diretta tv e in streaming

Empoli-Udinese, in programma venerdì alle 18:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre in difficoltà, che segnano con il contagocce e tutt’altro che solide in difesa. Lo scorso anno abbiamo assistito a due sfide povere di gol (1-1 e 0-1 per i friulani al ritorno): un trend che potrebbe tranquillamente continuare, alla luce della siccità offensiva che accomuna entrambe. L’Empoli dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1