Burnley-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Burnley-Chelsea è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Burnley in settimana si è sbloccato, cancellando lo zero accanto alla casella delle vittorie e conquistando il primo successo da quando ha rimesso piede in Premier League.

I Clarets hanno messo fine al digiuno aggiudicandosi lo scontro salvezza con il Luton Town (1-2), altra neopromossa, nel recupero del match che originariamente si sarebbe dovuto disputare alla seconda giornata di campionato (rinviato per i problemi legati all’agibilità dello stadio degli Hatters). Successo arrivato a cinque minuti dal fischio finale, subito dopo aver incassato la rete del pari: decisivo il gol del danese Larsen. La prestazione della squadra di Vincent Kompany, nel complesso, non ha convinto: vincere è stato fondamentale per muovere una classifica che iniziava a diventare preoccupante ma la difesa, ad esempio, continua a traballare. Finora non è mai rimasta inviolata, tranne in League Cup, e non è un dato che stupisce visto l’atteggiamento spregiudicato che l’ex capitano del Manchester City chiede costantemente ai suoi uomini.

È tornato a vincere anche il Chelsea, a secco di vittorie addirittura da agosto. Ossigeno per Mauricio Pochettino lo 0-2 nel derby con il Fulham, abbattuto dai gol di Mudryk e Broja.

La classifica dei Blues, ad ogni modo, rimane deludente: dopo sette giornate di campionato i londinesi sono solamente undicesimi, già molto lontani dal quarto posto, l’obiettivo minimo stagionale dopo un’annata a dir poco disastrosa. Sono due, in realtà, i successi di fila per il Chelsea, che nella scorsa settimana si era imposto di misura (1-0) anche sul Brighton di De Zerbi. Ora serve trovare continuità anche in Premier League per evitare di perdere troppo terreno nei confronti delle concorrenti. Sempre lunga, intanto, la lista degli infortunati: Pochettino, oltre allo squalificato Malo Gusto, deve fare a meno di James, Chilwell, Nkunku, Fofana e Chalobah. Stringeranno i denti Caicedo e Mudryk.

Come vedere Burnley-Chelsea in diretta tv e in streaming

Burnley-Chelsea, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il più grande problema del Chelsea finora sono stati i gol e contro una difesa ballerina come quella del Burnley, che concede molti spazi, i Blues dovrebbero segnare almeno una rete. I londinesi hanno dato segnali importanti nelle ultime due uscite e meritano fiducia.

Le probabili formazioni di Burnley-Chelsea

BURNLEY (4-3-3): Trafford; Roberts, Al-Dakhil, Beyer, Taylor; Berge, Cullen, Brownhill; Koleosho, Foster, Amdouni.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Cucurella, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez, Gallagher; Palmer, Jackson, Sterling.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2