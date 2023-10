Fulham-Chelsea, Premier League: diretta tv, formazioni, pronostici

Fulham-Chelsea è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Un solo gol in tutto il mese di settembre. E nemmeno in campionato, ma in Carabao Cup. Lo score del Chelsea di Mauricio Pochettino è stato questo e ovviamente spiega anche la posizione di classifica dei Blues, che in questo momento sono al quindicesimo posto, con soli 5 punti in sei partite, e dietro al Fulham, avversario di questo monday night.

Il tecnico argentino ha detto chiaramente che il club si sta muovendo anche per il mercato di gennaio – nel mirino c’è pure Vlahovic della Juventus – per cercare di sopperire a questo problema. I londinesi un centravanti lo avevano preso quest’estate, ma Nkunku, prelevato dal Lipsia, si è fatto male durante il ritiro e ne avrà ancora per un poco di tempo. Un colpo importante per l’allenatore che non è riuscito ancora a trovare una soluzione per questa sterilità offensiva che si protrae, comunque, anche dallo scorso anno. Una situazione che mette a rischio tutto quello che la società ha fatto nel corso di questi mesi spendendo una barca di soldi per cercare di rendere competitiva la rosa.

E contro il Fulham non sarà di certo facile riuscire a vincere. Anzi, il Chelsea non dovrebbe proprio riuscirci e al massimo si potrebbe accontentare di un pareggio. In questa stagione, in casa, il Fulham ha perso solamente una volta contro il Brentofd, poi ha piazzato tra campionato e coppa tre vittorie.

Come vedere Fulham-Chelsea in diretta tv e in streaming

Fulham-Chelsea è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Almeno un gol stasera il Chelsea lo dovrebbe trovare. Ma la squadra di Pochettino non dovrebbe riuscire a dare quello scossone al proprio campionato. Il match di questa sera infatti potrebbe finire in pareggio con, ovviamente, entrambe le formazioni a segno. Un punto per muovere la classifica e niente di più. Con una crisi che non sembra avere soluzioni.

Le probabili formazioni di Fulham-Chelsea

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Iwobi; Jimenez.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Cucurella, Disasi, Silva, Colwill; Caicedo, Fernandez, Gallagher; Palmer, Sterling, Mudryk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1