Atletico Madrid-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Real Sociedad è una partita della nona giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Atletico Madrid è quarto in classifica con sedici punti e una partita in meno. Ne ha 15, invece, la Real Sociedad, che continua a vincere sia in campionato che in Champions League dimostrando di aver toccato un punto importante nella propria storia. Un merito questo che va dato senza dubbio ad Alguacil.

Entrambe arrivano a questo match dopo le fatiche europee che hanno portato due vittorie. In casa l’Atletico, lontana dalle mura amiche quella della Real Sociedad che è prima in classifica nel girone dell’Inter. Insomma, si affrontano due squadre che stanno bene, che sono in forma, e che vorrebbero andare alla sosta sereni di aver piazzato un altro risultato positivo.

Certo, c’è da dire che in questo momento l’Atletico sembra essere leggermente avanti. Non tanto per il cammino fino al momento – identico nelle ultime cinque uscite per entrambe le squadre – ma per quelli che sono i giocatori in rosa che la possono decidere in qualsiasi momento. C’è Morata che è in versione superstar: segna sempre, già dieci gol in stagione, lotta come non mai, e gioca per la squadra come ha sempre fatto. E pensare che era sul mercato. Sì, decisamente favoriti i madrileni.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Real Sociedad è una gara valida per la nona giornata della Liga ed è in programma domanica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Sarà una gara da almeno tre reti complessive. Entrambe infatti dovrebbero trovare la via della rete. Ma sulla vittoria finale dovrebbero esserci davvero pochi dubbi: è la truppa di Simeone quella favorita e che potrebbe portare a casa tre punti e rimanere così in corsa – ricordando anche della partita in meno – per la vittoria finale della Liga. Con una squadra del genere l’obiettivo non può che essere questo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Sociedad

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Azpilicueta, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, Saul, Lino; Griezmann, Morata.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Kubo, Zubimendi, Merino, Oyarzabal; Mendez, Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1