Roma-Servette, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Roma-Servette è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, pronostici.

Se in campionato, dopo le prime sette giornate, la Roma si ritrova ad occupare un anonimo e desolante tredicesimo posto in classifica, in Europa tutto sembra procedere a gonfie vele per la squadra di José Mourinho. In un girone tutt’altro che impossibile i giallorossi non hanno deluso le aspettative e sono partiti con il piede giusto, andando a vincere sul campo dell’ostico Sheriff Tiraspol (1-2), piegato grazie al gol decisivo di Lukaku.

Il centravanti belga si è subito calato nella nuova realtà ed è, al momento, una delle poche certezze per il tecnico portoghese, messo per la prima volta in discussione nella sua avventura capitolina. Lukaku è quel finalizzatore che alla Roma è spesso mancato negli ultimi due anni: domenica scorsa l’ex attaccante di Inter e Chelsea ha nuovamente timbrato il cartellino nel derby regionale con il Frosinone, terminato 2-0 per i giallorossi: lui e Pellegrini hanno messo la firma su una vittoria fondamentale, anzi vitale, visto che il 4-1 rimediato in casa del Genoa nel turno infrasettimanale aveva reso l’ambiente incandescente. Mourinho ora cerca continuità in Europa League, dove sarà importante chiudere i giochi per il primo posto nel più breve tempo possibile. All’Olimpico arrivano gli svizzeri del Servette, che nella prima giornata sono stati nettamente battuti dallo Slavia Praga, tornato dalla trasferta di Ginevra con tre preziosi punti in tasca (0-2).

Gli svizzeri non fanno paura

I continui impegni europei hanno probabilmente condizionato il rendimento in campionato della formazione granata, allenata da Rene Weiler.

Il Servette è stato impegnato nei preliminari di Champions League già da fine luglio: dopo aver eliminato il Genk ai calci di rigore, ha avuto la peggio nella doppia sfida con gli scozzesi dei Rangers ed è retrocesso in Europa League. In Super League è soltanto ottavo in un campionato di dodici squadre: dopo un lungo digiuno di vittorie, si è sbloccato sabato scorso, superando 2-1 il Losanna. Weiler dovrebbe schierare la formazione tipo, prediligendo uno scolastico 4-4-2 nel tentativo di limitare i danni: finora gli elvetici hanno lasciato a desiderare in fase di non possesso, incassando un alto numero di gol. Mourinho, al contrario, farà un minimo di turnover. Senza Smalling, Llorente, Abraham, Kumbulla e Renato Sanches, lo Special One si affiderà all’inedita coppia d’attacco Lukaku–Belotti.

Come vedere Roma-Servette in diretta tv e in streaming

Roma-Servette è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Roma-Servette anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Servette è un avversario ampiamente alla portata della Roma: nonostante siano ancora convalescenti, è improbabile che i giallorossi sbaglino una partita del genere. Gli svizzeri penseranno quasi esclusivamente a difendersi, dunque sarà la squadra di Mourinho a dover fare la partita: immaginiamo una vittoria comoda di Lukaku e compagni, che verosimilmente segneranno dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Roma-Servette

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Aouar, Paredes, Zalewski; Lukaku, Belotti.

SERVETTE (4-4-2): Mall; Tsunemoto, Severin, Rouiller, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Antunes; Guillemenot, Bedia.

La Roma riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0