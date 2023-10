Fiorentina-Ferencvaros, Conference League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Fiorentina-Ferencvaros è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

L’obiettivo è quello di non complicarsi la vita come invece accadde lo scorso anno, quando la Fiorentina fu costretta ad accontentarsi del secondo posto in un girone che sulla carta avrebbe potuto stravincere.

Sì, perché solo arrivando davanti a tutti la squadra di Vincenzo Italiano riuscirà ad evitare il pericoloso spareggio di accesso agli ottavi con una retrocessa dalla Champions League. Per la Viola, dunque, quella con gli ungheresi del Ferencvaros, da quest’anno allenati da Dejan Stankovic, è una gara da non sbagliare assolutamente. All’esordio, infatti, Milenkovic e compagni si sono fatti riacciuffare due volte dal Genk. Alla Fiorentina non è bastata la doppietta di un difensore, Ranieri, per piegare i belgi, che in pieno recupero hanno addirittura sfiorato il gol del 3-2: sarebbe stata una beffa clamorosa per i gigliati, ora chiamati a recuperare il terreno perduto contro la formazione magiara, l’unica a quota 3 punti dopo i primi novanta minuti della fase a gruppi. Il Ferencvaros, infatti, non ha avuto problemi a liquidare la pratica Cukaricki, la squadra meno competitiva del girone.

In patria il Ferencvaros è una macchina da gol

Gli ungheresi in patria sono una vera e propria una macchina da guerra: in sette giornate hanno segnato la bellezza di 26 gol e collezionando sei vittorie e una sconfitta.

Eppure la stagione non era iniziata sotto i migliori auspici, dato che lo scorso luglio il club di Budapest era stato clamorosamente eliminato dai preliminari della Champions League da una piccola squadra delle Isole Far Oer, il Klaksvik. Una delusione tremenda che ha convinto la società ad esonerare Stanislav Cherchesov, ex selezionatore della Russia, e ad arruolare Stankovic, reduce dall’esperienza oltremodo negativa alla Sampdoria. La Fiorentina arriva invece a questo match sulle ali dell’entusiasmo per la rotonda vittoria sul Cagliari, strapazzato 3-0 lunedì al “Franchi”. Quinto risultato utile di fila per la Viola, che in classifica ora condivide il quarto posto insieme a Napoli e Juventus. Italiano cambierà diversi elementi: Christensen, Parisi, Maxime Lopez e Barak dovrebbero partire dal 1′, con Beltran favorito nel ballottaggio su Nzola.

Come vedere Fiorentina-Ferencvaros in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Ferencvaros è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Fiorentina-Ferencvaros anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

In Conference League la Fiorentina è spesso molto prolifica ed è difficile ipotizzare una gara a basso punteggio contro un Ferencvaros che in patria segna gol a caterva e che, forte della vittoria all’esordio con il Cukaricki, non si limiterà a difendere nella sfida del “Franchi”. Fiorentina favorita, dunque, in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Ferencvaros

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Beltran.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Abena, Ramirez; Siger, Ben Romdhane; Marquinhos, Abu Fani, Zachariassen; Varga.

In Fiorentina-Ferencvaros le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1