Villarreal-Rennes, Europa League: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Rennes è un match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Vita facile per il Rennes nel primo turno di questa Europa League: tre a zero in casa contro il Maccabi Haifa e squadra in testa al girone F, quello dove ci sono anche Villarreal e Panathinaikos. Gli spagnolo invece arrivano al secondo appuntamento europeo dopo il pareggio in Grecia. Un risultato importante a dimostrazione del fatto che i giallo di Spagna possono dire la propria fino in fondo. Certo, in questa EL ci sono dei veri e propri squadroni.

Se i francesi in questa stagione non hanno ancora mai perso una partita, discorso diverso si deve fare per gli spagnoli che, nelle ultime quattro uscite, non hanno mai vinto tra campionato e cammino fuori i confini nazionali. Il momento è abbastanza delicato e solamente una vittoria di prestigio potrebbe far tornare almeno per un poco il sereno. Il tredicesimo posto in classifica, nella Liga, stride senza dubbio con quelle che sono le possibilità di una squadra che nel corso di questa estate si è pure rinforzata prendendo Sorloth, un attaccante importante che nel corso degli anni ha dimostrato di saper trovare la porta. Dall’altro lato c’è Matic, arrivato dalla Roma, che ha iniziato alla grande dando equilibrio ad una squada che ne aveva bisogno.

Come vedere Villarreal-Rennes in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Villarreal-Rennes, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il secondo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Tra Villarreal e Rennes non c’è una formazione favorita sull’altra. Se gli spagnoli vivessero un momento di forma diverso allora partirebbe un poco davanti. Ma visto quello che è non ce la sentiamo di dire questo. Di certo sarà una gara da almeno una rete per squadra. Che potrebbe anche finire in pareggio.

Le probabili formazioni di Villarreal-Rennes

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Foyth, Albiol, Gabbia, Pedraza; Pino, Parejo, Capoue, Baena; Morales, Sorloth.

RENNES (4-2-3-1): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matic, Blas, Doue, Gouiri; Yildirim.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1