Liverpool-Royale Union SG, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Liverpool-Royale Union SG è un match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Nel girone E di questa Europa League c’è sicuramente una squadra favorita. Ed è il Liverpool, ovviamente. Che c’è da sottolinearlo non solo è quella che dovrebbe chiudere al primo posto, ma che è una seria candidata alla vittoria finale della manifestazione. Si possono avere dubbi su questo? No, non ce ne sono.

Dopo la vittoria in rimonta sul campo del Lask gli inglesi di Klopp – al centro delle polemiche dopo un gol regolarissimo annullato a Diaz nel match di Premier League contro il Tottenham – ospitano i belgi del Royale Union SG, una squadra che solamente da un paio di anni si affaccia in Europa. Ma che già si è presa alcune soddisfazioni importanti. Già andare a giocare ad Anfield, per un club del genere, è un passo importante per capire realmente dove si è arrivati. Poi il risultato, onestamente, conta tanto e non quanto visto lo strapotere fisico, tecnico, ed economico dei Reds che in una gara del genere non dovrebbe avere nessun problema. E non ne avrà, sicuramente.

Klopp qualche modifica vista la poca difficoltà della partita la farà nella sua formazione iniziale. Ma chi scenderà in campo avrà l’intenzione di divertirsi e di divertire. Quindi le possibilità che gli ospiti – che al debutto hanno pareggiato contro il Tolosa – possano uscire indenni sono pochissime. A dire il vero nulle.

Come vedere Liverpool-Royale Union SG in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Liverpool-Royale Union SG, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il secondo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Liverpool senza problemi nel match di Anfield. Una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive e che si dovrebbe pure sbloccare nel primo tempo. Occhio pure alla possibilità della vittoria Reds senza subire reti.

Le probabili formazioni di Liverpool-Royale Union SG

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Salah, Nunez, Jota.

ROYALE UNIONE SG (3-4-3): Morris; Mac Allister, Burgess, Leysen; Castro-Montes, Sadiki, Vanhoutte, Lapoussin; Amani, Nilsson, Puertas.



POSSIBILE RISULTATO: 4-0