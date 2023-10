Emma Raducanu, i follower fanno la ola: quelle foto da togliere il fiato

Emma Raducanu, l’ultimo carosello di foto contiene delle foto che hanno lasciato i fan a bocca aperta: bella come il sole.

C’è stato un momento in cui è stata fermamente convinta di poter rientrare prima che finisse questa stagione ormai agli sgoccioli. Poi, però, ha dovuto arrendersi alla realtà dei fatti e posticipare il suo rientro. Ci vorrà il prossimo anno, quindi, perché i suoi sostenitori possano rivedere Emma Raducanu in campo.

La tennista britannica, che nel 2021 ha portato a casa il trofeo dello Us Open, è reduce, come noto, da tre interventi chirurgici ai quali si è sottoposta nel giro di una manciata di giorni. Non era ancora nelle condizioni, quindi, di giocare ai livelli ai quali è abituata. Poco male, in ogni caso, perché questo 2023 le ha comunque cambiato la vita, oltre ad averle dato la possibilità di staccare per poi affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi. La sua quotidianità è cambiata da così a così e non solo a livello sportivo. Intanto perché grazie ai numerosi accordi di sponsorizzazione che ha siglato è diventata ancor più ricca e più famosa. E poi perché, cosa di non poco conto, ha trovato l’amore.

Sta da qualche mese ormai con Carlo Agostinelli, figlio di un magnate londinese e di Mathilde Favier, guru delle relazioni pubbliche per Dior. Lo stesso marchio con cui la bella Emma collabora da tempo e che, a quanto pare, è stato galeotto ai fini della loro conoscenza. In un primo momento i due piccioncini hanno cercato di “nascondersi”, ma qualche giorno fa, in occasione della sfilata della maison francese, hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto. Sono arrivati insieme, belli come il sole ed affiatatissimi. Non tutti i mali, insomma, servono per nuocere.

Splendida Emma Raducanu: pioggia di like per lei

E poi bisogna ammettere che questo periodo di “detox” dal tennis e dal tour sembra averle fatto un gran bene. Sono tanti gli atleti che “lamentano” la pressione e i ritmi derivanti da questo sport, ragion per cui pare davvero rinata, dopo questi mesi trascorsi senza giocare.

Ha un sorriso più smagliante del solito, la Raducanu, come si evince peraltro dal carosello di foto postato nelle ultime ore. Le piace, da qualche tempo a questa parte, raccontare la sua quotidianità attraverso scatti e didascalie, pratica che ha permesso tra le altre cose ai suoi fan di conoscerla ancora meglio. Sappiamo, ora, che è matta dei ravioli cinesi, ma anche che si sta allenando sodo in vista del rientro.

In questa carrellata di scatti ce ne sono un paio, poi, che dimostrano chiaramente quanto la stella degli Us Open 2021 sia cresciuta. Aggraziata e femminile, più sicura di sé e serena, è davvero bella come non mai.