Aek-Ajax, Europa League: diretta tv, formazioni, pronostici

Aek-Ajax è un match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Il gruppo B dell’Europa League è un girone di ferro. Perché oltre l’Aek, squadra che al debutto ha vinto sul campo del Brighton è che quindi al momento è in testa al raggruppamento, ci sono anche Ajax e Marsiglia. Un girone davvero di fuoco.

Gli olandesi nella notte di giovedì saranno impegnati nella difficile trasferta di Atene contro una formazione che arriva da una sconfitta contro l’Ofi Creta. Direte voi, allora sono favoriti i lancieri? Macché. L’Ajax sta vivendo forse la crisi peggiore della sua storia in Eredivisie che ha portato anche a degli scontri e all’interruzione della gara contro il Feyenoord poi ripresa qualche giorno dopo. Una crisi che non sembra avere una soluzione, al momento, e che potrebbe portare anche ad un cambio tecnico nei prossimi giorni. Soprattutto se dovesse arrivare un’altra sconfitta anche in questo match che è decisivo soprattutto per le sorti del tecnico. Insomma, è una gara da tripla in questo momento. In altre situazioni sicuramente gli ospiti sarebbero stati favoriti, ma adesso non possiamo proprio dire una cosa del genere.

Soprattutto perché come detto, l’Aek, arriva dalla clamorosa affermazione contro De Zerbi al debutto. Un colpo inaspettato soprattutto per quello che il tecnico italiano sta facendo vedere in Premier League.

Come vedere Aek-Ajax in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Aek-Ajax, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il secondo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Gara, quella che si giocherà ad Atene, da almeno una rete per squadra. E gara che potrebbe anche finire in pareggio. Una sfida cruciale per il futuro del tecnico dell’Ajax che con un punto potrebbe anche salvare la panchina. A patto che poi arrivi un vistoso cambio di marcia anche in campionato.

Le probabili formazioni di Aek-Ajax

AEK (4-3-3): Stankovic; Sidibe, Szymanski, Mitoglou, Hajsafi; Galanopoulos; Amrabat, Gacinovic; Pineda; Araujo, Ponce.

AJAX (3-4-3): Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Van den Boomen, Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Forbs.



POSSIBILE RISULTATO: 2-2