Betis-Sparta Praga, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Betis-Sparta Praga è un match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Alla seconda giornata il Betis di Pellegrini è già all’ultima spiaggia dopo la sconfitta, sicuramente inaspettata, sul campo dei Rangers al debutto. Un match iniziato male per gli spagnoli e chiuso peggio con una debacle che non era davvero pronosticabile vista la differenza di valori in campo che era, ed è, sotto gli occhi di tutti.

Eppure gli scozzesi hanno fatto lo scherzetto mettendo con le spalle al muro gli andalusi che adesso ospitano lo Sparta Praga che, al momento, è primo nel raggruppamento dopo la vittoria contro l’Aris. Il momento quindi è delicato per il Betis, anche perché in campionato le cose non stanno andando nel migliore dei modi: ancora la squadra non ha trovato quella continuità di risultati che a questi livelli è di fondamentale importanza. In generale stanno meglio gli ospiti quindi, che in stagione hanno perso solamente una volta contro la Dinamo Zagabria nell’ultimo turno di qualificazione all’Europa League ribaltando poi, anche in maniera clamorosa, il 3-1 che era stato il risultato della gara in trasferta. Insomma, un momento di quelli importanti che però dovrebbe essere fermato da un Betis che, come spiegato prima, ha un solo risultato a disposizione.

Una gara quindi che sembra indirizzata e che non dovrebbe regalare sorprese a differenza di quanto successo nel primo turno di questa competizione. Pellegrini sa benissimo di non avere possibilità. E manderà sicuramente in campo la miglior formazione possibile per non rischiare nulla.

Come vedere Betis-Sparta Praga in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Betis-Sparta Praga, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il secondo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Betis più forte e Betis che si prenderà la vittoria in una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. Quasi ultima spiaggia per gli spagnoli che come obiettivo minimo di questa stagione hanno quello di vincere il raggruppamento nonostante si sia messo in salita. Ma nulla è ancora precluso, per ora.

Le probabili formazioni di Betis-Sparta Praga

BETIS (4-2-3-1): Bravo: Bellerin, Pezzella, Bartra, Miranda; Rodriguez, Roca; Diao, Isco, Rodri; Perez.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Preciado, Sadilek, Laci, Rynes; Birmancevic, Kutcha, Haraslin.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1