Formazioni ufficiali Inter-Benfica: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Benfica, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Champions in programma al Meazza.

Una sfida da non fallire. Un appuntamento al quale farsi trovare pronti per lanciare un messaggio importante alla concorrenza. Dopo il pareggio sofferto contro la Real Sociedad, l‘Inter di Simone Inzaghi vuole rispondere subito presente. L’impegno casalingo contro il Benfica, però, nasconde difficoltà da non trascurare. I portoghesi, che l’Inter ha già affrontato e battuto lo scorso anno ai quarti di finale, soprattutto dalla cintola in su hanno le armi per far male a chiunque. Ecco le scelte di formazione:

INTER (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Bernat; Kokcu, Neves; Di Maria, Aursnes, Silva; Neres. Allenatore: Schmidt.

Inter-Benfica, il pronostico marcatori

Lautaro Martinez sta vivendo un periodo di forma che definire esaltante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Anche solo non prendere in considerazione l’attaccante argentino come papabile marcatore per l’incontro di questa sera potrebbe essere un’eresia. Il ‘Toro’ viaggia a vele spiegate e dopo il poker alla Salernitana vuole mettere il suo sigillo anche in Champions. L’Inter si affida molto sulle sue giocate e, vista l’intesa con Thuram già collaudata, non dovrebbe faticare a trovare la via del gol.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Benfica

Barella vuole prendersi sulle spalle l’Inter. Fino a questo momento l’ex centrocampista del Cagliari non ha ripagato le aspettative. Troppo opache le prestazioni fornite dalla mezzala italiana in questo primo scorcio di stagione. Non è escluso che, contro una squadra comunque molto propositiva, Barella riesca alla fine a ritagliarsi un ruolo importante. Possibili tiratori Barella, Dumfries e Dimarco da una parte. Sull’altro versante piacciono invece le opzioni Di Maria e Kokcu, in grado di saltare l’uomo e creare costantemente la superiorità numerica. Otamendi possibile ammonito.