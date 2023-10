Formazioni ufficiali Napoli-Real Madrid: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Real Madrid, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al ‘Maradona’.

Confronto da brividi al ‘Maradona’. Tutto pronto, infatti, per la sfida tra Napoli e Real Madrid, che illuminerà una serata che si preannuncia assolutamente scoppiettante. Dopo un inizio piuttosto complicato, infatti, gli uomini di Rudi Garcia hanno letteralmente rialzato la china: i larghi successi ottenuti contro Udinese e Lecce ne sono una testimonianza tangibile.

Al ‘Maradona’ Osimhen e compagni se la vedranno con un Real Madrid che, nonostante non sia al top della forma, è comunque un avversario ostico sia in termini di esperienza che di qualità. La sfida tra gli Azzurri e le Merengues, inoltre, potrebbe contribuire a definire con maggiore le gerarchie del girone. Ecco le scelte di formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham; Joselu, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Napoli-Real Madrid, il pronostico marcatori

La difesa del Real Madrid non è assolutamente irresistibile e gli Azzurri hanno tutte le carte in regola per mettere in grave difficoltà la retroguardia di Ancelotti. Tuttavia, i padroni di casa non solo dovranno essere bravi a capitalizzare le occasioni che saranno in grado di costruire, ma anche a restare equilibrati per non esporsi troppo alla qualità della mediana di Ancelotti. Di contro, il calciatore offensivo più pericoloso dei Blancos sembra essere Bellingham, che sta vivendo un periodo di forma tutt’altro che trascurabile. Stando così le cose, Bellingham ed Osimhen sembrano essere i candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol.

Napoli-Real Madrid, probabili ammoniti e tiratori

La forza del Napoli di Spalletti era la spinta propulsiva sugli esterni. Fattore che, sia pur leggermente ridimensionato, è stato trapiantato anche nella nuova compagine di Garcia. L’ipotesi che Di Lorenzo scocchi almeno un tiro nello specchio di porta avversario è tutto fuorché utopia. Di contro il Real potrebbe rendersi minaccioso con la qualità del suo centrocampo: Tchouameni, ad esempio, non dovrebbe faticare più di tanto ad impensierire la porta presidiata da Meret. Sul fronte tiratori piacciono anche Kross e Zielinski. Rischiano il cartellino giallo, invece, Carvajal, Ostigard e Nacho: sottoposti alla velocità degli attaccanti avversari, potrebbero andare in grave difficoltà.