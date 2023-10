Tennis, scorpacciata di bikini: di spezzare cuori non si stanca mai

Tennis, la foto in bikini ha steso tutti i fan. Resistere al suo fascino, d’altronde, è veramente un’impresa.

Negli scorsi mesi ha attirato molto l’attenzione degli appassionati di tennis e non solo, dopo essersi guadagnata il titolo di giocatrice più bella in assoluto. Così è andata a sfidare un’icona della disciplina come Camila Giorgi, da sempre apprezzatissima sia per le sue doti in campo che per le favolose foto di cui è protagonista. I social hanno perso la testa per lei che, su Instagram, delizia sempre i fan con scatti mozzafiato.

In passato si è fatta notare per la sua partecipazione a Miss Italia. Era il 2019 quando Susanna Giovanardi si è iscritta al rinomato concorso di bellezza. Il tennis, infatti, non è la sua unica passione: la giocatrice è ben consapevole del suo fascino irresistibile e in seguito all’esperienza si è lanciata anche nella carriera di modella. Tra eventi e servizi fotografici in cui sfoggia tutta la sua sensualità, è riuscita a farsi strada raggiungendo l’affermazione.

Nonostante sia sempre impegnata tra allenamenti, match e shooting, la meravigliosa Susanna non si dimentica mai dei suoi fan. Con il passare del tempo, il seguito dell’atleta e modella è cresciuto a vista d’occhio: i suoi scatti sono uno più sensazionale dell’altro e per i fan è impossibile rimanere indifferenti davanti a tanta bellezza. Con l’immagine condivisa di recente sul suo profilo, si è proprio voluta superare.

Tennis, Susanna Giovanardi lascia i follower senza fiato: in bikini è una vera meraviglia

A quanto pare per la tennista l’estate non è ancora finita. Come si può vedere dalle foto e dai video sul suo profilo Instagram. La bella stagione, per la Giovanardi, continua a procedere tra viaggi e soggiorni in location da sogno. Attualmente si trova a Formentera e sembrerebbe che si stia godendo la vacanza al massimo, rendendo i follower partecipi.

In questi giorni, sul social, la bella Susanna ha condiviso uno scatto che questi ultimi hanno apprezzato parecchio. La modella, nella foto, si trova in spiaggia e indossa un bikini che le calza proprio a pennello. Con il suo fisico statuario, ha lasciato tutti a bocca aperta: la Giovanardi ha stregato i fan con le sue fantastiche curve e il suo corpo scolpito. Per non parlare della sua bellezza fuori dal comune.

I follower non si sono di certo trattenuti, riempiendola di like come sempre. La tennista non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le loro fantasie e, anche questa volta, è riuscita a mandare il web in delirio. Possiamo dire che il titolo di giocatrice più affascinante è decisamente meritato.